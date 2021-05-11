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Adnan Narlı’dan Bayram Mesajı

Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adnan Narlı, Ramazan Bayramı Münasebetiyle Kutlama Mesajı Yayımladı.

Adnan Narlı’dan Bayram Mesajı

Adnan Narlı’dan Bayram Mesajı

Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Adnan Narlı, Ramazan Bayramı Münasebetiyle Kutlama Mesajı Yayımladı.

11 Mayıs 2021 Salı 10:54
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Mesajında "Birlik ve Beraberlik içerisinde olmalıyız" vurgusu yapan, Narlı, mesajında şu görüşlere yer verdi;

“Halkımız ve İslâm âlemi olarak rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekilde hissedildiği bir Ramazan-ı şerifin sonunda yeni bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.
Bayram günleri, dargınlıkların son bulduğu, yardımlaşmanın, dayanışmanın birlik ve beraberliğimizin güçlendiği özel günlerdir.

Bu özel günleri fırsat bilerek kardeşliğimizi kuvvetlendirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamaya gayret göstermeliyiz.

Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi; mutluluğumuz dünyanın dokuz ülkesinde yaşayan halkımızın huzuru olsun. Kardeşliğimiz daim olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin, gönül coğrafyamızın, yurtdışındaki millet varlığımızın ve İslâm aleminin Mübarek Ramazan Bayramlarını can-ı gönülden tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize, âlem-i İslâm’a huzur ve barış getirmesini Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”



 

Anahtar Kelimeler:
Adnan Narlı’dan Bayram Mesajı
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