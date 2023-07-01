Afet Bölgesinde Bayram Sevinci ve Coşkusunu Yaşamak

Bayram insanları kaynaştırıp biraraya getiren en güzel vesilelerden biridir. Öyle ki bayramda şahlanan yardımlaşma ve hediyeleşme ruhu yalnızca hayatta olanlara bağlı kalmaz dünyadan gidip kabirlerinde bir Fatiha bekleyenlere kadar uzanır. Onların bu dileğini yerine getirmek için müslümanlar Kurbanlarını keserler, bayramda kabirleri ziyaret ederler; ruhlarına Kur’ân’lar Fatihalar ve dualar okuyarak onları da sevindirirler.

Kurban Bayramının müslümanların arasında ayrı bir yeri vardır. Çünkü Kurban Bayramı Paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini ifade eder. Yardımlaşmanın ve kaynaşmanın verdiği sorumluluktan kurtulmanın sevincini Kurban Bayramında kesilen kurbanların paylaşılması imkânına kavuşurlar. Kurban bayramı ailelerin bir araya gelip kesilen kurbanlarının birbirlerine ikram edildiği beraberce eğlendiği mutluluklarını paylaştığı anlamda ailenin önemini vurgulayan bir bayramdır. Herkes çok özenli giyinir. Çocuklar bayramlıklarını giyerler. Kurban bayramında ailelerin genç bireyleri daha yaşlı olan bireyleri ziyaret eder. Büyüklerin elleri öpülür. El öpen çocuklara büyükleri harçlık verir. Tatlılar şekerler çukulatalar yemekler ikram edilir. Baklava en çok sevilen ve ikram edilen tatlılardandır. Ayrıca küs olanların bayram sebebiyle barışması da bir gelenektir.tüm insanlarımızın bu bayramda da bir önceki bayramlarda yaşadıkları güzellikleri ve mutlulukları en güzel şekilde aile bağlarının güçlenmesini ve nice Bayramlara kavuşmalarını dilerim.