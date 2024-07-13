Afgan İşçi Sorunu

Sizlerle paylaşmak istiyorum

Anadolu’nun bir köşesinde bir kardeşimiz küçük bir aile işletmesi çalıştırıyor

Geliri ile üç tane çocuğu üniversitede okutuyor

Bulunduğu bölgede yerli işçi bulamıyor bazı arkadaşların ısrarla inatla iyi para verseydiniz olurdu şeklindeki yaklaşımların hiçbirisinin doğru bir yaklaşım olmadığını söylemek istiyorum bu kardeşimiz her türlü iyi şartlara ve iyi ücretlere rağmen yerli işçi bulamadığını söylüyor

Hatta bulduğu afkan işçilerin bile yerli işçilerden daha pahalı olduğunu daha yüksek fiyat istediklerini buna rağmen yerli ya da Afgan işçi bulamadığını söyledi

Biz bunu defalarca dile getirdik günlerce dile getirdik maalesef Boğazağzı ucube siyasetçilerin peşine takılarak onların söylemleriyle hareket eden bir kitle var

Gerçekleri kimse görmek istemiyor

Biz bu sektördeyiz bu sektörün içindeyiz çok rahatlıkla söyleyebilirim ki eğer bugün Afgan işçiler olmaz ise Türkiye’deki hayvancılık işletmelerinin yüzde ellisinin kapısına kilit vurursunuz

Hatta Akdeniz kenarında ülkemizin ihracat potansiyeli olan şehirlerimizde seralarda ve tarım sanayinde çalışan yabancı işçiler bugün ülkelerine gitsinler tarımsal anlamda çok ciddi zararlara uğrayacağımız kesindir

Bakın bu kardeşimizin başına ne iş gelmiş

İstediği gibi çalıştıracak yerli bir çalışan bulamamış her türlü sosyal hakları ve maaşı lojmanı olmasına rağmen çalıştıracak bir adam bulamamış eğer ben bulurum diyen varsa bize haber versin bize de lazım

Eskiden bu işler nasıl oluyordu diye konuşanlar var eskiden nasıl oluyordu bilmiyorum ama şimdilerde bizim insanımız galiba doymuş çalışmak istemiyor tembellik hat safada 40 yaşındaki adamı emekli yaparsan sonuç bu

Erken emekliliği kim istediyse

Bu vebal onlara ait

Bu kardeşimiz bulunduğu bölgede afkan işçi bulamıyor birisi ona diyor ki Afgan işçiler çoğunlukla van’da sınırdan geçiyorlar sen de git oradan bir tane al gel

Adam arabasına binip yola koyululuyor van’a gidiyor oradan bir afkan işçi ile anlaşıyor arabasını alıp gelirken yolda kolluk kuvvetleri durduruyor

Ve bu adama insan kaçakçısı muamelesi yapılarak yargı önüne çıkarılıyor

Üç çocuğu üniversitede okuyan ve aile işletmesine bakacak başka hiç kimsesi bulunmayan bu adam yargılama neticesinde dört yıl iki ay hapse mahkum ediliyor

İnsan kaçakçılığı suçu ile suçlanıyor

Ben şimdi soruyorum bu insanlar İran’dan Türkiye’ye geçerken bunlara göz yumlar suçlu değil mi

Bizim bir sınırımız yok mu

Her elini kolunu sallayan bu ülkeye istediği gibi girip çıkabiliyor mu

Hem buna göz yumup hem de içeride bu yabancı işçileri çalıştıranlara insan kaçakçısı muamelesi yapmak doğru mu

Afgan işçi meselesi acilen çözüm bekliyor

Kim ne derse desin bizim bu adamlara ihtiyacımız var

Yapılması gereken şudur Afgan işçiler devletin kontrolünde ülkemize sadece çiftliklerde çalışmak üzere girmeli

Hangi çiftlikte çalışacağını beyan etmeli beş yıllık sözleşme yapmalı beş yıl içerisinde başka bir çiftliğe geçişi müsade edilmemeli

Özlük hakları korunmalı sigortaları yapılmalı

Bunlar için ödenecek ücret belirlenmeli yasal olarak banka IBAN numarası çıkmalı ve IBAN numaraları üzerinden ödemeleri yapılmalı

Çalışma saatleri ve çalışma çalışma şekli çalışma bakanlığı tarafından belirlenmeli

Yani kontrollü bir şekilde yasal hale dönüştürülmeli

AKSİ HALDE HAYVAN BAKALIM DERKEN

HAPSE DÜŞEBİLİRİZ

Biz bu kardeşimizi dinledik bu konuyu gündeme getirdik detayları bilmiyoruz bizimle alakalı olan kısmını sizlerle paylaştık tecrübe olması bakımından

Yani arabanızda bir Afgan işçiyi çiftliğinize doğru götürürken yakalandığınız zaman adınız insan kaçakçısı

Bırakın yürüyerek gitsinler

Ayrıca bu kardeşimizin hukuki sürecinin nasıl olduğunu bilmiyoruz bize anlattığı şeye göre bu yazıyı paylaştık