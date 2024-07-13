Afgan İşçi Sorunu

Sizlerle paylaşmak istiyorum
Anadolu’nun bir köşesinde bir kardeşimiz küçük bir aile işletmesi çalıştırıyor
Geliri ile üç tane çocuğu üniversitede okutuyor
Bulunduğu bölgede yerli işçi bulamıyor bazı arkadaşların ısrarla inatla iyi para verseydiniz olurdu şeklindeki yaklaşımların hiçbirisinin doğru bir yaklaşım olmadığını söylemek istiyorum bu kardeşimiz her türlü iyi şartlara ve iyi ücretlere rağmen yerli işçi bulamadığını söylüyor
Hatta bulduğu afkan işçilerin bile yerli işçilerden daha pahalı olduğunu daha yüksek fiyat istediklerini buna rağmen yerli ya da Afgan işçi bulamadığını söyledi
Biz bunu defalarca dile getirdik günlerce dile getirdik maalesef Boğazağzı ucube siyasetçilerin peşine takılarak onların söylemleriyle hareket eden bir kitle var
Gerçekleri kimse görmek istemiyor
Biz bu sektördeyiz bu sektörün içindeyiz çok rahatlıkla söyleyebilirim ki eğer bugün Afgan işçiler olmaz ise Türkiye’deki hayvancılık işletmelerinin yüzde ellisinin kapısına kilit vurursunuz
Hatta Akdeniz kenarında ülkemizin ihracat potansiyeli olan şehirlerimizde seralarda ve tarım sanayinde çalışan yabancı işçiler bugün ülkelerine gitsinler tarımsal anlamda çok ciddi zararlara uğrayacağımız kesindir
Bakın bu kardeşimizin başına ne iş gelmiş
İstediği gibi çalıştıracak yerli bir çalışan bulamamış her türlü sosyal hakları ve maaşı lojmanı olmasına rağmen çalıştıracak bir adam bulamamış eğer ben bulurum diyen varsa bize haber versin bize de lazım
Eskiden bu işler nasıl oluyordu diye konuşanlar var eskiden nasıl oluyordu bilmiyorum ama şimdilerde bizim insanımız galiba doymuş çalışmak istemiyor tembellik hat safada 40 yaşındaki adamı emekli yaparsan sonuç bu
Erken emekliliği kim istediyse
Bu vebal onlara ait
Bu kardeşimiz bulunduğu bölgede afkan işçi bulamıyor birisi ona diyor ki Afgan işçiler çoğunlukla van’da sınırdan geçiyorlar sen de git oradan bir tane al gel
Adam arabasına binip yola koyululuyor van’a gidiyor oradan bir afkan işçi ile anlaşıyor arabasını alıp gelirken yolda kolluk kuvvetleri durduruyor
Ve bu adama insan kaçakçısı muamelesi yapılarak yargı önüne çıkarılıyor
Üç çocuğu üniversitede okuyan ve aile işletmesine bakacak başka hiç kimsesi bulunmayan bu adam yargılama neticesinde dört yıl iki ay hapse mahkum ediliyor
İnsan kaçakçılığı suçu ile suçlanıyor
Ben şimdi soruyorum bu insanlar İran’dan Türkiye’ye geçerken bunlara göz yumlar suçlu değil mi
Bizim bir sınırımız yok mu
Her elini kolunu sallayan bu ülkeye istediği gibi girip çıkabiliyor mu
Hem buna göz yumup hem de içeride bu yabancı işçileri çalıştıranlara insan kaçakçısı muamelesi yapmak doğru mu
Afgan işçi meselesi acilen çözüm bekliyor
Kim ne derse desin bizim bu adamlara ihtiyacımız var
Yapılması gereken şudur Afgan işçiler devletin kontrolünde ülkemize sadece çiftliklerde çalışmak üzere girmeli
Hangi çiftlikte çalışacağını beyan etmeli beş yıllık sözleşme yapmalı beş yıl içerisinde başka bir çiftliğe geçişi müsade edilmemeli
Özlük hakları korunmalı sigortaları yapılmalı
Bunlar için ödenecek ücret belirlenmeli yasal olarak banka IBAN numarası çıkmalı ve IBAN numaraları üzerinden ödemeleri yapılmalı
Çalışma saatleri ve çalışma çalışma şekli çalışma bakanlığı tarafından belirlenmeli
Yani kontrollü bir şekilde yasal hale dönüştürülmeli
AKSİ HALDE HAYVAN BAKALIM DERKEN
HAPSE DÜŞEBİLİRİZ
Biz bu kardeşimizi dinledik bu konuyu gündeme getirdik detayları bilmiyoruz bizimle alakalı olan kısmını sizlerle paylaştık tecrübe olması bakımından
Yani arabanızda bir Afgan işçiyi çiftliğinize doğru götürürken yakalandığınız zaman adınız insan kaçakçısı
Bırakın yürüyerek gitsinler
Ayrıca bu kardeşimizin hukuki sürecinin nasıl olduğunu bilmiyoruz bize anlattığı şeye göre bu yazıyı paylaştık