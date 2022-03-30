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Afrika kültürü KSÜ’ye taşındı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afrika Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Afrika Günü Etkinliği’ düzenlendi.

Afrika kültürü KSÜ’ye taşındı

Afrika kültürü KSÜ’ye taşındı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afrika Öğrenci Topluluğu tarafından ‘Afrika Günü Etkinliği’ düzenlendi.

30 Mart 2022 Çarşamba 10:18
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KSÜ Eğitim Fakültesi Etkinlik Alanında gerçekleştirilen ve Afrika kıtasının kültürünü yansıtan birçok etkinliği barındıran programın açılış konuşmasını üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can yaptı.

KSÜ’de uluslararasılaşma noktasında önemli bir ilerle kaydettiklerini belirten Rektör Can, üniversite olarak farklı ülkelerden ve farklı kültürlerden öğrencilerin kendini ifade edebildiği, farklı kültürleri tanıma ve kaynaşma imkânı bulabildiği, sosyalleşme ve öğrenme ortamını sunduklarını söyledi.

Öğrencileri mesleki alanlarında donanımlı olarak yetiştirirken, kişisel gelişimlerine katkı sağlayan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri de aynı ölçüde desteklediklerini ifade eden Rektör Can, “Her bir öğrencimizi KSÜ ailesini oluşturan bütünün önemli birer parçası olarak görüyoruz. Üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerin sayısını her geçen yıl artırarak, gönül coğrafyamızdan daha fazla öğrenciyi üniversitemizin parçası olmaya davet ediyoruz.” dedi.

Önümüzdeki günlerde farklı kıta ve ülkelerin kültürlerini üniversitemizle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Rektör Can, Afrika Günü Etkinliğine katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Afrika Öğrenci Topluluğu Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Youssoufa Soumana da Kahramanmaraş’a geldiği ilk günden bugüne üniversite ve şehirle kaynaşma ve bütünleşme sürecini paylaştı.

Bu tür etkinliklerin kültürler arasında güçlü bağların kurulmasına vesile olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Youssoufa Soumana, Afrika Günü Etkinliğinin düzenlenmesine katkı sağlayan başta Rektör Prof. Dr. Niyazi Can olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Afrika Öğrenci Topluluğu Başkanı Muhammed Oumar Sadou da kısa bir konuşma gerçekleştirerek, düzenlenen etkinliğin amacının 54 ülkeden oluşan Afrika kıtasının kültürünü tanıtmak olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Adama Bamba tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Şiir dinletisinin ardından ise Muhammed Camara, Charlaine Koumba Poghou ve Mboutsı Bamba Pauline tarafından Afrika dillerinde şarkılar seslendirildi.

Etkinlik kapsamında Afrika yerel kıyafetlerinden oluşan defile gösterisi büyük beğeni toplarken, geleneksel Cibuti dansları ve Afro danslarından oluşan yerel dans gösterileri ilgiyle izlendi.

Etkinlik alanında oluşturulan stantlarda Afrika yöresel yemekleri tanıtımı ve ikramları gerçekleştirilirken, Afrika Günü Etkinliği bütün katılımcıların müzik eşliğinde birlikte eğlendiği dans gösterileriyle son buldu.

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Afrika Kültürü KSÜ’ye Taşındı
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