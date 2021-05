Afşin Aşık Mahzuni Şerif Ortaokulunun Katıldığı Etwinning Projesi Başladı

İtalya ve Ürdün’den Öğrencilerin de katıldığı projede Türkiye’den Kahramanmaraş, Iğdır,Şırnak,Hatay,İzmir ve Uşak İllerimizden Okullar katılıyor. eTwinning Projesinin Konusu ise Farklılık İçindeki Birliktelik : Kültürel Farkındalık

Aşık Mahzuni Şerif Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Melek TONGUT’un proje ortağı olarak katıldığı "Unity in Diversity: Cultural Awareness" (Çeşitlilik İçinde Birlik: Kültürel Farkındalık) adlı eTwinning projesi faaliyetlerine Mart ayında start aldı.

Projede İtalya, Ürdün (yabancı ortaklar) ve Türkiye' den Kahramanmaraş, Iğdır, Şırnak, İzmir, Hatay ve Uşak olmak üzere 7 ortak okulda öğrenciler ve öğretmenlerin işbirliği içinde kendi kültürlerini tanıyıp anlatarak, kültürlerarası faklılıkları ve benzerlikleri keşfederek, kültürel birliktelik oluşturmaları hedefleniyor.

Aynı zamanda proje kapsamında öğrenciler; bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı konusunda beceri kazanacak ve yabancı ortakların ve ingilizce öğretmenlerinin ortaklığı ve projede kullanılan dilin İngilizce olması sebebiyle projedeki öğrencilerin dil becerilerini geliştirilecek.

Uygulamaya yönelik bilgi veren Afşin Aşık Mahzuni Şerif Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Melek Tongut, Projenin uygulanmaya başlanmasıyla beraber okulumuzda eTwinning ve twinspace tanıtımı yapılmış ,öncelikle öğrencilerimizin avatarlarını oluşturmaları sağlanmıştır.Yapılan webinarlarda öğrenciler kendilerini diğer projedeki arkadaşlarına ingilizce tanıttılar dedi.

Spring Feast etkinliklerinde öğrencilerimiz biriktirdikleri soğan kabuklarıyla yumurta haşladılar kuruyemiş sepeti hazırladılar ve ojeyle boyadıkları yumurtaları arkadaşlarına, öğretmenlerine ve okul idaresine hediye ettiler. Öğrencilerimiz yaptıkları etkinlikten mutluluk duydular diyen Melek Tongut, Okulumuz 6 C sınıfından Elif , Yarengül, Rabia ,Gökçe, Nergiz ve Fatma arkadaşlarımız büyük bir özveri ve istekle eTwinning faaliyetlerini okulumuzu en iyi şekilde temsil etme anlamında yürütmektedirler. Projenin Mayıs ayı etkinliklerinde her okul kendi kültürlerini tarihi yerlerini geleneksel yemeklerini tanıtan e-book hazırlayıp bunu her okulun farklı bir ili tanıtmasıyla hikayeye dönüştürdü. Öğrencilerimiz Harf tasarımları yapıp akrostiş şiir yazıp bunun için şarkı besteledi. Aşık Mahzuni Şerif Ortaokulu olarak Kullandığımız teknoloji araçlarıyla Web 2 çantası oluşturdu, ve akrostiş şiiri şarkıya dönüştürdü. Şarkıyı bestelemek için de eTwinning gönüllü öğretmeni Nurullah Çelebi’den destek aldı. Ayrıca sanal sergi hazırladı dedi.

Projede Afşin’den Öğretmenler Melek Tongut,Uşak’tan Melehat Yıldırım,Şırnak’tan Merve Çelik ve İzmir’den İlknur Uludağ katıldı.

