Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç: "Akdere içme suyu projesi onaylandı, inşaat başlıyor"

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, bu müjdeli haberin duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Afşin ilçemiz için hayati önem taşıyan Akdere İçme Suyu Projesi'nin onaylanmış olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese memleketim adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum.

Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e, İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Bey'e, Tarım Bakanımız İbrahim Yumaklı Bey'e, Bakanımız Vahit Kirişci Bey'e, değerli Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel Bey'e ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan Bey'e bu projeye verdikleri destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

İçme suyu projemiz, devletimizin ilgili birimleri ve yerel yönetimlerin iş birliği ile hayata geçiyor. Bu vesileyle, DSİ yetkililerine ve çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. İnşaat sürecinin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için belediyemiz olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğiz.

Bu proje, Afşin ilçemizin kalkınması ve halkımızın yaşam kalitesinin artırılması adına atılmış önemli bir adımdır. İnşaatın tamamlanması ile birlikte, ilçemiz daha yaşanabilir bir hale gelecek ve halkımızın memnuniyeti artacaktır. Tekrar emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, projenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."