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Afşin Belediyesi karla mücadeleye aralıksız devam ediyor

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışlarının artması nedeniyle Afşin Belediyesi gecikmeden çalışmalara başladı.

Afşin Belediyesi karla mücadeleye aralıksız devam ediyor

Afşin Belediyesi karla mücadeleye aralıksız devam ediyor

Kahramanmaraş'ta yoğun kar yağışlarının artması nedeniyle Afşin Belediyesi gecikmeden çalışmalara başladı.

22 Ocak 2022 Cumartesi 12:31
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Belediye ekipleri bir yandan gece gündüz kar küreme çalışmalarını sürdürürken, ilçedeki tüm ana yollar ve köy yollarını da yoğun bir çalışma ile trafiğe uygun ve yayaların yürüyebileceği hale getirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 7/24 yoğun bir çalışma ile normalin üzerinde seyreden kar yağışıyla mücadele eden belediye ekiplerini hem takip etti hem de çalışmalar esnasında gece gündüz onlara eşlik etti.

Başkan Güven ve belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonrası ana yollar ve köy yolları açıldı. Yeni gelen bilgilere göre kar yağışlarının devam edeceği üzerine Başkan Güven, tedbiri elden bırakmamak ve dikkatli olmak gerektiğini, tüm imkanları ile vatandaşların rahatı için görevlerinin başında olduklarını ve durmadan çalışacaklarını vurguladı.

Son Güncelleme: 22.01.2022 18:19
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Afşin Belediyesi Karla Mücadeleye Aralıksız Devam Ediyor
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