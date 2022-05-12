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Afşin Belediyesinden YKS’ye girecek öğrencilere deneme sınavı

Afşin Belediyesi ile İlçe Milliği Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Gerçek Sınavı Yakala’ projesi kapsamında YKS sınavına hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla uygulanan deneme sınavı 15 okulda 620 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Afşin Belediyesinden YKS’ye girecek öğrencilere deneme sınavı

Afşin Belediyesinden YKS’ye girecek öğrencilere deneme sınavı

Afşin Belediyesi ile İlçe Milliği Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ‘Gerçek Sınavı Yakala’ projesi kapsamında YKS sınavına hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla uygulanan deneme sınavı 15 okulda 620 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

12 Mayıs 2022 Perşembe 17:01
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Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen sınava katılarak, öğrencilere başarılar dileyen Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, eğitim alanında uygulanan projelerle öğrencilerin başarı düzeyini daha da yukarı taşımak istediklerini belirtti.

Güven, “Hayalimde Eğitim Var protokolünde yer alan Gerçek Sınavı Yakala projesini de hayata geçirdik. Öğrencilerimizin özellikle YKS sınavına hazır olarak girmeleri, heyecanlarını yenmeleri ve soru tiplerini sınav ortamında görmeleri çok önemli. Yapılan deneme sınavı Türkiye genelinde uygulanan sınavdır.” Açıklamasında bulundu.

Afşin’de Türkiye derecesi yapan öğrenci sayısını arttırmak istediklerini ifade eden Güven, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl ilkini uyguladığımız sanal dershane uygulamasını başlatmıştık fakat pandemiden dolayı deneme sınavlarını yapamamıştık. Sanal dershane uygulamasından faydalanan 3 öğrencimiz Türkiye derecesi yaptı. Bu eğitim öğretim döneminde de bu sanal dershane projemize devam ettik. Amacımız sınavda ilk bindeki öğrenci sayısını artırmak. 33 bin 676 öğrencinin katılımıyla yapılan Türkiye genelindeki ilk deneme sınavında Afşin’den 3 öğrenci ilk 500 öğrenci arasına girdi ve 1 öğrencimiz bir yanlışla Türkiye üçüncüsü, il birincisi oldu. Bu gelişmeler bizlerin geleceğe daha umutlu bakmamızı sağladı. İnşallah bu projelerimizin sonuçlarını aldıktan sonrada sınavlarda Türkiye derecesi yapan öğrenci sayımızı artıracağız. Önümüzdeki dönemlerde bu projeleri bir adım daha ileri taşıma gayretinde olacağız. Öğrencilerimizin daha iyi üniversitelerde, istedikleri bölümlerde okumalarını arzuluyoruz.”

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erdem Hurman da, “ Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Afşin Belediye Başkanlığı arasında yapılan Hayalimde Eğitim Var protokolü kapsamında okullarımızda birçok projeyi hayata geçirdik. Bu projelerden biri de öğrencilerimizi YKS sınavına hazırlamaktı. Ülke geneli yapılan deneme sınavına yaklaşık 50 bin öğrenci giriyor. Projelerle okullarımıza, eğitime katkı sunan Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e ve ekibine teşekkür ediyoruz.” İfadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Güven, Şube Müdürü Hurman ve okul idarecileriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Son Güncelleme: 12.05.2022 17:42
Anahtar Kelimeler:
Afşin Belediyesinden YKS’ye Girecek öğrencilere Deneme Sınavı
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