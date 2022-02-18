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Afşin'de belediyenin atıl binası tekstil atölyesi oldu

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, atıl durumdaki binanın tekstil atölyesine çevrildiği işletmeyi ziyaret etti.

Afşin'de belediyenin atıl binası tekstil atölyesi oldu

Afşin'de belediyenin atıl binası tekstil atölyesi oldu

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, atıl durumdaki binanın tekstil atölyesine çevrildiği işletmeyi ziyaret etti.

18 Şubat 2022 Cuma 13:40
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Güven, Arıtaş Mahallesi'nde faaliyete geçen tekstil atölyesinde işletme sahibinden çalışmalar hakkında bilgi alarak, işçilerle sohbet etti.

İş yerinin mahallede istihdam sağlanması noktasında oldukça önemli bir girişim olduğuna dikkati çeken Güven, "Belediye ve özel sektörün işbirliğiyle tekstil atölyemizi kurduk. Belediyemize ait atıl durumdaki binada özellikle kadın istihdamını ön planda tutarak tekstil atölyesi kurulması sağlandı. Şuanda 25 kadın çalıyor ve aile ekonomisine destek oluyor. Buradaki istihdam sayısını 150'ye çıkartılması söz konusu. Mahallemizdeki insanlarımızın bir işle uğraşması, kendi ekonomilerine katkı sağlaması her şeyden önemlidir. İnşallah atölyemizin gelişerek daha da büyümesini arzu ediyoruz." diye konuştu.

Güven'e ziyaretinden dolayı teşekkür eden işletme sahibi Ümit Zıba da ilerleyen günlerde çalışanların sayısını arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

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