Afşin'de Kursunu Tamamlayan 12 Öğrenci İcazetini Aldı

Afşin Eshab-ı Kehf Camii Şerifi ve Külliyesinde düzenlen tören, bu yıl Arabistan'da yapılan ezan okuma yarışmasında dünya ikincisi olan Hafız Alpcan Çelik’in Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Afşin İlçe Müftülüğü Yatılı Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan genç hafızlar tekbirler eşliğinde tören alanına geldi.

Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, yaptığı konuşmada, hafızların İslam dinin yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'in muhafızları olduğunu söyledi.

Gençlerin eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Tekin, "Hafızlık yoluna girerek gayretle çalışan, bir insanın ulaşabileceği en yüce makama ulaşan genç hafızlarımızı tebrik ediyorum. Bu 12 hafızımız Afşin'imizin gururu oldular." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hafız olan 12 öğrenciye, icazet belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Programda, öğrencilere destek olan hayırseverlere plaket takdim edildi.

Törene, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve ilgililer katıldı.