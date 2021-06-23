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Afşin'de suç oranı düşüyor

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Afşin ilçesinde kişiye karşı suçlarda 2020 yılına göre yüzde 21 oranında bir düşüş olduğunu bildirdi.

Afşin'de suç oranı düşüyor

Afşin'de suç oranı düşüyor

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Afşin ilçesinde kişiye karşı suçlarda 2020 yılına göre yüzde 21 oranında bir düşüş olduğunu bildirdi.

23 Haziran 2021 Çarşamba 13:10
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Cebeloğlu, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz’i ziyaret ederek, kentteki asayiş durumu hakkında bilgi aldı.

Daha sonra ilçenin asayişi hakkında bilgi veren Cebeloğlu, şöyle konuştu:

"Afşin'de kişiye karşı suçlarda 2020 yılına göre yüzde 21 oranında bir düşüş var. Bu bizim için çok değerli bir rakam ve hedefimiz bu suç oranlarını daha da aşağıya çekmek. Yine mala karşı suçlarda, başta evden hırsızlık olayları olmak üzere çok ciddi düşüşler sağladık. Evden hırsızlık olaylarında yine 2020 ile 2021'i kıyasladığımızda yüzde 60'a varan bir düşüş olduğunu belirtmek isterim. Hırsızlıkların önlenmesinde ekiplerimizin ve gece bekçilerimizin mahallelerde dinamik denetim modelini uyguluyor. Bu uygulamalar büyük bir caydırıcılık sağladı. İl dışından gelen guruplara da önlem aldık ve rahat rahat ilimize, ilçelerimize ulaşamıyorlar. İlçemizde otodan hırsızlık olayı yok denecek kadar az diyebiliriz."

Vatandaşların dolandırıcılık konusunda dikkatli olmasını isteyen Cebeoğlu, ilçenin güvenliği ve asayişle alakalı çalışmaları en üst düzeyde devam ettireceklerini kaydetti.

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