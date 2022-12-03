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Afşin'e yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 1470 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzu için çalışmalar başladı.

Afşin'e yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

Afşin'e yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 1470 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzu için çalışmalar başladı.

03 Aralık 2022 Cumartesi 10:09

Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle ilçeye kazandırılacak yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzu için yapım ihalesine çıkılacak.

İlçeye büyük bir hizmetin kazandırıldığını ifade eden Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan, yarı olimpik yüzme havuzu projesinin toplam maliyetinin 21 milyon 500 bin lira olduğunu söyledi.

20 bin genç nüfusu bulunan Afşin'e birçok spor tesisinin kazandırıldığını belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Kentimize kazandırılan bu hizmet çok donanımlı olacak. Yarı olimpik standartlardaki yüzme havuzu soyunma odaları, duş, 200 seyirci kapasitesinin yanı sıra gençlerimizin yüzme sonrası istirahat edebilecekleri kafeteryaya sahip olacak. Havuzun boyu 25 metre, eni ise 12.5 metre olacak. Afşinimizden birçok dalda başarılı sporcular yetişti. İnşallah yüzme branşında da ülkemize başarılar kazandıracak sporcular burada yetişir. Bu hizmeti Afşinimize duyurmanın mutluluğunu yaşıyorum."

Anahtar Kelimeler:
Afşine Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapılacak
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