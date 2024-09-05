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Afşin, Ekinözü ve Elbistan’da 18 kişilik geçici işçi alımı

AKBEL A.Ş., Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 geçici personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 5-8 Eylül 2024 tarihleri arasında yalnızca online olarak kabul edilecek.

Afşin, Ekinözü ve Elbistan’da 18 kişilik geçici işçi alımı

Afşin, Ekinözü ve Elbistan’da 18 kişilik geçici işçi alımı

AKBEL A.Ş., Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görevlendirilmek üzere 18 geçici personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular 5-8 Eylül 2024 tarihleri arasında yalnızca online olarak kabul edilecek.

05 Eylül 2024 Perşembe 20:54

Belediye, 5 ay 29 gün süreyle çeşitli pozisyonlarda çalışacak geçici işçiler aradığını duyurdu. Personel alımları, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde yapılacak olup, işçiler farklı ilçelerde görevlendirilecek.

Alınacak Personel Pozisyonları ve Dağılımı:

Beden İşçisi (Temizlik) - Afşin: 2 kişi

Beden İşçisi (Temizlik) - Ekinözü: 1 kişi

Beden İşçisi (Temizlik) - Elbistan: 14 kişi

Yol Süpürme Araç Operatörü: 1 kişi

Toplam: 18 kişi

Başvuru Şartları:

İlgili yönetmelik ve kanunlara uygun niteliklere sahip olmak,

Vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilmek,

İkamet şartını karşılamak (Afşin, Ekinözü, Elbistan’da ikamet etmek),

İş geçmişinde iş akdi feshi sorunu yaşamamış olmak (SGK Hizmet Dökümü belgesi sunulacak),

Yol Süpürme Araç Operatörü pozisyonu için gerekli sürücü belgesine sahip olmak ve sürücü belgesinde herhangi bir cezai kısıtlama olmaması.

Başvuru Süreci: Adaylar, 5-8 Eylül 2024 tarihleri arasında başvurularını online olarak yapabilecek. Başvuru sırasında istenen belgeler eksiksiz bir şekilde sisteme yüklenmeli ve her aday yalnızca bir pozisyona başvurabilecektir.

Başvuru adresi: https://kahramanmaras.bel.tr/form/kahramanmaras-buyuksehir-belediyesi-akbel-as-gecici-personel-alimi-basvuru-formu-05092024-21569

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