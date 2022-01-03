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Afşin- Elbistan’da gökten siyah kar yağdı!

Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin havaya bıraktığı küller, yakındaki köylerde yağan karın üzerini kapladı.

Afşin- Elbistan’da gökten siyah kar yağdı!

Afşin- Elbistan’da gökten siyah kar yağdı!

Afşin-Elbistan Termik Santrali'nin havaya bıraktığı küller, yakındaki köylerde yağan karın üzerini kapladı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 09:37
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Bir vatandaş bu durumu videoya çekerek, "Karın üzerindeki kiri görüyorsunuz. Yaklaşık üç gündür havamız böyle kirli. Termik santralinin attığı küller Körücek'e kadar ulaştı" dedi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan Körücek köyü, Afşin- Elbistan termik santralinin havaya bıraktığı partiküller nedeniyle siyah külle kaplandı.

Kürecik köyünde yaşayan bir köylü video çekerek yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

"Karın üzerindeki kiri görüyorsunuz. Yaklaşık üç gündür havamız böyle kirli. Termik santralinin attığı küller Körücek'e kadar ulaştı."

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Afşin- Elbistan’da Gökten Siyah Kar Yağdı!
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