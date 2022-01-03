Afşin- Elbistan’da gökten siyah kar yağdı!

Bir vatandaş bu durumu videoya çekerek, "Karın üzerindeki kiri görüyorsunuz. Yaklaşık üç gündür havamız böyle kirli. Termik santralinin attığı küller Körücek'e kadar ulaştı" dedi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bulunan Körücek köyü, Afşin- Elbistan termik santralinin havaya bıraktığı partiküller nedeniyle siyah külle kaplandı.

Kürecik köyünde yaşayan bir köylü video çekerek yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

"Karın üzerindeki kiri görüyorsunuz. Yaklaşık üç gündür havamız böyle kirli. Termik santralinin attığı küller Körücek'e kadar ulaştı."