Afşin mermeri Afşin adıyla pazarlanacak!

2020 yılının 10’ncu ayında başlayan Mermer ocağında ki çalışmalar da 2 farklı Mermer bulundu. Bu Mermerlere ise Efsus ve Caretta Caretta isimleri verilme çalışması yapılıyor.

Basın Mensuplarının sorularını yanıtlayan FMK Madencilik yetkililerinden Murat Öztürk, Firmamız 2017 yılında Fatih,Murat,Kemal ve Kazım olmak üzere 4 kardeşin bir araya gelerek aile şirketi olarak kuruldu.2020 yılının 6. Ayında ise Mermer üretimine başladık.Şu anda ise ürettiğimiz Mermerlerin satış ve pazarlamasına başladık. Mermercilik sektörüne 30 yıldan bu yana hizmet ediyoruz. Firmamı Antalya merkezli kuruldu. Ve şu anda Fabrikamız faaliyette Afşin’de ise ilk ocağımızı açarak Mermer üretimine başladık dedi.

Efsus ve Caretta Caretta Mermerleri başta Ülke pazarı olmak üzere Dünya Pazarında Afşin adının duyulmasına da vesile olacak.

Çıkarmış olduğumuz ürünlerin isim haklarına yönelik başvurular İzmir Üniversitesinde devam ediyor diyen Murat Öztürk,Fizibilite çalışmaları tamamlandı. Karotlar çıkarıldı. Patent çalışması devam ediyor.İnşaallah Afşin’imizde çıkarılan bu Mermer Efsus ve Caretta Caretta isimleriyle Dünya pazarına sunulacak. Tabi Mermerimizin bir tanesine Efsus adını verdik ki bu da İlçemizin adının Dünya ekonomi çevrelerinde duyulmasını sağlayacak ve İlçemizin tanıtımına katkı sunacak diye düşünüyoruz. Öte yandan diğer ürünümüze ise Doğaya,çevreye ve Doğal hayata katkı olsun diye Caretta Caretta adını vermeyi uygun gördük dedi.

Mermer’in ocaktan çıktıktan sonra evlerimize ve iş yerlerimize gelinceye kadar ki süreci de anlatan İş Adamı Murat Öztürk, Eğer ki bu Mermer Afşin’de yada Türkiye’de bir müşteriye ulaşacak ise en fazla bir hafta sürer.Ancak Yurt dışı olunca bunun yolculuğu 4 ay sürmektedir. Müşterilerimiz Fabrikamıza geldiğinde ürünü canlı olarak görme ve beğenme fırsatı buluyor.Sağlamlığını test etme ve görerek seçme imkanı buluyor dedi.

60 Ülkenin katılımı ile İzmir’de 8. Ayda düzenlenecek olan Fuar için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Murat Öztürk, Bu fuarda çıkardığımız blokları sergileyerek yeni Pazarlara açılmaya çalışacağız dedi.

Öztürk, Afşin’de çıkarılan Mermer’i hemen Ülke ya da Dünya pazarına sunmanın da ötesinde Uluslar arası bir Trend yakaladık. Biz en kaliteli ve en farklı mermerin peşindeyiz. Bu sene 8. Ayın sonunda İzmir’de Uluslarası bir Mermer Fuarı olacak. Bu fuar için tüm çalışmalarımızı tamamladık ve fuarda yerimizi alacağız. Gerek isim olarak gerekse ürün kalitesiyle Uluslarası pazarda saygınlık kazanmak istiyoruz dedi.

Örümcek ağı ve benekli desenleri olan Mermerimize Caretta Caretta ismini verdik. Sarı ağırlıklı ve yine Örümcek desenli Mermerimize de Efsus adını verdik diyen Murat Öztürk, Ocağımızın açılmasında elbette bizlere manevi açıdan destek verenler oldu. Moral ve Motivasyon amaçlı Ocağımızı ziyaret ederek bizleri destekleyen Önce ki dönem Kaymakamımız Ali Edip Budan beye,Şu an ki Kaymakamımız Ahmet Can Pınar beye,Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven beye,Oda Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ürünlerimiz Ülkemize hayırlı olsun dedi.

İş Adamı Kemal Öztürk ise, 2020 yılının 10’ncu ayında açılan Mermer Ocağının 3 aydır işlediğini söyledi.

Biz Memleketimizin insanıyız diyen Kemal Öztürk, yatırımımızı da yine memleketimize yapmak istedik. Keşke herkes kendi memleketine yatırım yapsa da bu yörenin de ekonomisi ve istihdamına katkı sunsa mutlu oluruz dedi.