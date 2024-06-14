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Afşin Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Coşkusu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Meslek Yüksekokulunda 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Afşin Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Coşkusu

Afşin Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Coşkusu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Meslek Yüksekokulunda 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

14 Haziran 2024 Cuma 10:14

KSÜ Afşin AşıkMahzuni Şerif Yerleşkesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Afşin ilçe protokolü, Afşin SYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çeşme, Afşin MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Koca, Genel Sekreter Vekili Sumru Coşkun, akademisyenler, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Kıymetli aileler, onlara emek veren öğretim elemanı arkadaşlar ve değerli misafirler, Afşin Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine hoş geldiniz. Deprem nedeniyle 2 yıllık eğitim serüveninizin bir yılını uzaktan eğitimle geçirdiniz. Bölümlerinizin 2. sınıflarında ise bu açığı telafi ederek gayretli çalışmalarınızın sonucu mezun olmaya hak kazandınız. Sevgili gençler eğitim hayat boyu devam eden bir süreç. Bu süreçte ne kadar kendinizi geliştirir ne kadar mesleğinize hâkim olursanız o ölçüde hayatta başarıyı yakalarsınız. Bu duygu ve düşüncelerle mezuniyetinizin hayırlı olmasını diliyor, mezuniyetinizi kutluyorum.” ifadelerini kullandı.

Afşin MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Koca da kısa bir konuşma gerçekleştirerek, mezun öğrenciler ve ailelerini tebrik etti, öğrencilere başarı dileklerini sundu.

2023-2024 Akademik Yılı Meslek Yüksekokulu Birincisi Nabi Alagöz ise yapmış olduğu konuşmada “İki yıl önce eğitim yolculuğumuza başlarken mezun olacağımız günün hayali ve heyecanı ile yola çıktık. Fakat bugün içimizde buruk bir sevinç var. Çünkü değerli anılarımızı paylaştığımız okulumuzdan ayrılıyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan aileme değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlarıma minnettarım. Sevgili mezun arkadaşlarım mezuniyetimiz kutlu olsun. Yolumuz bahtımız açık olsun.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere plaket, başarı belgeleri ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Mezuniyet töreni öğrenci mezuniyet andının okunması, mezun öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimi ile son bulurken KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından mezun öğrenciler onuruna konser verildi.

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Afşin Meslek Yüksekokulunda Mezuniyet Coşkusu
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