Afşin Sağlık Yüksekokulunda Mezuniyet Coşkusu

KSÜ Afşin AşıkMahzuni Şerif Yerleşkesinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ve Prof. Dr. Nuri Kahveci, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Afşin ilçe protokolü, Afşin SYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çeşme, Afşin MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Nurettin Koca, akademisyenler, öğrenciler ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Kıymetli aileler, onlara emek veren öğretim elemanı arkadaşlar ve değerli misafirler, Afşin SYO mezuniyet törenine hoş geldiniz. İnsan yaşamında hastalıklar karşısında onu tedavi ederek hayatına dokunan ilk meslek grubu sağlık sisteminin olmazsa olmazı siz değerli hemşirelerimizsiniz. Burada aldığınız teorik ve pratik eğitimlerin sizlere meslek hayatınızda önemli katkıları olacak. Gerek özel sektörde gerekse kamuda sağlık ordusunun önemli bir neferi sayılacaksınız.

Mesleğinizin en önemli şiarı sevgi ve merhamettir. Hastalarla kurmuş olduğunuz bu bağ yaşanması muhtemel birçok problemin önüne geçecek. Aynı zamanda sağlık hizmetlerinin sunumunda da vatandaşlarımızın memnuniyetini sağlayacak. Bu duygularla mezuniyetiniz hayırlı olsun diyerek hayatınızda başarılar dilerim.” dedi.

Afşin SYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çeşme de kısa bir konuşma gerçekleştirerek, mezun öğrenciler ve ailelerini tebrik etti öğrencilere başarı dileklerini sundu.

Hemşirelik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Seven ise yapmış olduğu konuşmada “Bu mutlu günde sizlerle beraber olmanın heyecanıyla herkesi selamlıyorum. Asrın felaketinde kaybettiğimiz öğrencilerimize rahmet diliyorum. İlk mezunlarını 2020 yılında veren Afşin Sağlık Yüksekokulu 2020 yılından buyana 183 öğrenciyi mezun etti. Bugün ise 47 hemşiremizi sağlık sektörüne katacağız.” ifadelerine yer verdi.

Mezun Hemşire Rukiye Karagöz ise yapmış olduğu konuşmada “Bugün burada bulunmamı sağlayan tüm hocalarıma ve değerli aileme teşekkür ederim. Kıymetli meslektaşlarım 2022 yılında bölümü birincilik ile bitirerek kamuda çalışmaya başladım ve ardından yüksek lisans eğitimime devam ettim. Benim için her şey dün gibi. Mesleğinizi sevip sistemli olarak çalışmanız sayesinde güzel yerlere geleceğinizden şüpheniz olmasın diyor mezuniyetinizi kutluyorum.” dedi.

2023-2024 Akademik Yılı Hemşirelik Bölüm Birincisi Hayri Başdan yapmış olduğu konuşmada “2024 yılı mezuniyetimize hoş geldiniz. Bugün 4 yıllık hemşirelik eğitimimizin ardından mezun olmak için sizlerle buluşmuş bulunuyoruz. 4 yıllık eğitim hayatımızın bir buçuk yılı uzaktan eğitim ile geçti. Sağlık çalışanları olarak bu zor günlerde 7/24 hizmet verdik. Salgın ve depremde hayatını kaybedenlere rahmet ve başsağlığı diliyoruz. Mezun arkadaşlarım adına bu kutsal mesleğe gayretle çalışacağımıza inanıyorum. Düzenli ve programlı çalışarak birinci olmamı sağlayan ailem ve kıymetli hocalarımıza teşekkür ederim. Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlık olsun.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere plaketleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Plaket takdiminin ardından Okul Birincisi Hayri Başdan isminimezuniyet kütüğüne Rektör Yasım ve Doç. Dr. Mustafa Çeşme ile birlikte çaktı.

Mezuniyet töreni öğrenci mezuniyet andının okunması ve slayt gösterisinin ardından, mezun öğrencilerin kep atması ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.