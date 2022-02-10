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Afşin Ziraat Odası’ndan 12 Şubat mesajı

Afşin Ziraat Odası Başkan İbrahim Emiroğlu, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Afşin Ziraat Odası’ndan 12 Şubat mesajı

Afşin Ziraat Odası’ndan 12 Şubat mesajı

Afşin Ziraat Odası Başkan İbrahim Emiroğlu, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 14:58
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“12 Şubat’ta Kahramanmaraş’tan çıkan kıvılcımın, tüm yurtta bir alev topuna dönüşerek düşmanı yaktığını ifade eden İbrahim Emiroğlu;

“12 Şubat, namusa uzanın elin kırıldığı günün adıdır. Bir kıvılcım çıktı Kahramanmaraş’tan, tüm yurttaki düşmanı yaktı.

Halkın kendi bağımsızlığı için ayaklanarak kazma, küreklerle mücadelesi dünyada eşi görülmeyen bir kahramanlık destanıdır.

Bu destan öyle bir destan ki; bu millet düşmanın topuna tüfeğine göğsünü siper etmiş, vatanı, namusu için oluk oluk kanını akıtmaktan çekinmemiştir.

Bu gün bize düşen bu emanete sahip çıkmak ve bu kahramanlık tarihinin yaşandığı 12 Şubat Kurtuluş mücadelesini gelecek nesillerimize iyi aktarmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın Kurtuluş bayramını kutlar, şehitlerimizi rahmetle yad ederiz.” dedi.

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Afşin Ziraat Odası’ndan 12 Şubat Mesajı
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