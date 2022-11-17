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Afşin’de 40 yıllık tapu sorunu son buldu!

Afşin Belediyesi ve Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi tarafından Afşin Öğretmenevinde düzenlenen tapu teslim töreninde, Yeşilevler Konutlarında oturan hak sahipleri 40 yılından ardından tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Afşin’de 40 yıllık tapu sorunu son buldu!

Afşin’de 40 yıllık tapu sorunu son buldu!

Afşin Belediyesi ve Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi tarafından Afşin Öğretmenevinde düzenlenen tapu teslim töreninde, Yeşilevler Konutlarında oturan hak sahipleri 40 yılından ardından tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

17 Kasım 2022 Perşembe 10:19

Tapu teslim törenine katılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yarım asra yakın bir tapu sorunun çözümüne şahitlik etmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ülkenin her geçen gün geliştiğini ve imkanlarının arttığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Daha önce geriye baktığımızda başımızı sokacağımız bir yerimiz olsun dediğimizde yılların getirdiği imkan konforla birlikte insanlar daha farklı yerleşim yerleri istiyorlar. Hamdolsun Türkiye’miz bu aşamada çok önemli mesafeler kaydetti ve Cumhurbaşkanımıza ve onun liderliğinde Ak Parti hükümetlerine de teşekkür ediyoruz. Tabi ki bu sorunu 40 yıl gibi bir süre devam etmesi, doğrusu belki uzun bir süre ama bazen hesap ettiğiniz zaman içerisinde çözülmeyebiliyor ama bugün çözümlenmesi de gerçekten çok önemli. Hak sahiplerimizin alamaması, satamaması, ipotek koyamaması gibi sorunları uzun bir süre yaşadılar. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim bu konutlarda huzur içerisinde inşallah oturmayı yaşamayı nasip etsin.” açıklamasında bulundu.

Afşin’in ilk apartmanlarının Yeşilevler Konutlarıyla yükselmeye başladığını ifade eden Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Afşin’in kentleşme çalışmaları 1980’li yıllarda başladı ve o günden bugüne kadar ilçemizde güzel konutlar inşa edildi. O dönemde Afşin’in ilk apartmanları belediye kooperatifinin çalışmaları sayesinde yükselmeye başladı. 1983 yılında başlatılan ve 2.5 yıl gibi kısa sürede tamamlanan apartmanlarda hak sahipleri tapularını 2022 yılında aldı. Yeşilevler’de 358 daire ve hak sahibini ilgilendirilen tapu sorunu mahkemeye taşındı ve bugün tapuları hak sahiplerine dağıtıyoruz. Bu süreçte hukuki destelerini esirgemeyen avukatımızın takibiyle, belediye personellerimizin 40 yıllık arşivi karıştırarak bulduğu belgelerle bugüne kadar geldik.” Diye konuştu.

Tapuyla birlikte Yeşilevler Konutlarının değerinin daha da artacağına değinen Güven, “Bu dairelerde yaşayan vatandaşlarımız tapuları olmadığı için evini değerinde satamıyor, otursa bile içi rahat değildi. Belediye olarak bu bölgede ilk olarak üstyapı ve park çalışması yaparak birçok çevre sorunun çözdük. Tapuya kadar olan süreçte evlerin değeri arttı, vatandaşlarımız tarafından da rağbet görmeye başladı. Tapularını teslim edeceğimiz 358 vatandaşımız gönüllerince evlerinde oturabilecekleri tapularına Afşinbey Konut Yapı Kooperatifinin gayretleriyle kavuştular. Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi Başkanımız Mehmet Taşkale başta olmak üzere, kooperatif avukatımız Hacı Bayram Veli Arıkan’a ve belediyemiz personellerine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.” İfadelerine yer verdi. Tapuların hak sahiplerine teslim edilmesinde emekleri bulunanlara teşekkür eden Afşinbey Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Taşkale de, Yeşilevler Konutlarının 40 yıllık tapu sorunun çözüme kavuşturulduğuna değinerek, toplamda 604 kişiye tapularını teslim ettiklerini söyledi. Programa, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, Afşin Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Yaşar Polat ile tapu sahipleri katıldı.

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Afşin’de 40 Yıllık Tapu Sorunu Son Buldu!
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