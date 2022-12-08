Afşin’de Atm’de Unutulan Parayı Polis Ekipleri Sahibine Teslim Etti

17 yaşındaki Bahtiyar Koca, bazı ihtiyaçları için Pınarbaşı Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan ATM’ye geldi. Bahtiyar Koca, acelesi nedeniyle parasını almadan ATM’den ayrıldı.

O sırada bölgede devriye görevi yapan Afşin Şehit Bayram Çiçek Polis Merkezi Amirliğine bağlı resmî ekip, ATM’de unutulan parayı fark etti.

Polis ekipleri kısa sürede yapmış olduğu araştırmada paranın sahibi Bahtiyar Koca’yı bularak, unuttuğu parayı kendisine iade etti.

Yemeğe davetli olması nedeniyle aceleyle parasını unutan Bahtiyar Koca ise, polis ekiplerine teşekkür etti.