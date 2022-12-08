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Afşin’de Atm’de Unutulan Parayı Polis Ekipleri Sahibine Teslim Etti

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde devriye görevi sırasında ATM’de unutulan parayı fark eden polis ekipleri, parayı sahibine teslim etti.

Afşin’de Atm’de Unutulan Parayı Polis Ekipleri Sahibine Teslim Etti

Afşin’de Atm’de Unutulan Parayı Polis Ekipleri Sahibine Teslim Etti

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde devriye görevi sırasında ATM’de unutulan parayı fark eden polis ekipleri, parayı sahibine teslim etti.

08 Aralık 2022 Perşembe 15:53

17 yaşındaki Bahtiyar Koca, bazı ihtiyaçları için Pınarbaşı Mahallesi Cumhuriyet Meydanında bulunan ATM’ye geldi. Bahtiyar Koca, acelesi nedeniyle parasını almadan ATM’den ayrıldı.

O sırada bölgede devriye görevi yapan Afşin Şehit Bayram Çiçek Polis Merkezi Amirliğine bağlı resmî ekip, ATM’de unutulan parayı fark etti.

Polis ekipleri kısa sürede yapmış olduğu araştırmada paranın sahibi Bahtiyar Koca’yı bularak, unuttuğu parayı kendisine iade etti.

Yemeğe davetli olması nedeniyle aceleyle parasını unutan Bahtiyar Koca ise, polis ekiplerine teşekkür etti.

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Afşin’de Atm’de Unutulan Parayı Polis Ekipleri Sahibine Teslim Etti
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