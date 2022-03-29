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Afşin’de Fotoğraf Sanatçıları Baharı Karşıladı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Binboğalar Fotoğraf Yolcuları Topluluğu- BİNFOT, ‘Bahar'ı karşılama fotoğraf gezisini gerçekleştirdi.

Afşin’de Fotoğraf Sanatçıları Baharı Karşıladı

Afşin’de Fotoğraf Sanatçıları Baharı Karşıladı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde Binboğalar Fotoğraf Yolcuları Topluluğu- BİNFOT, ‘Bahar'ı karşılama fotoğraf gezisini gerçekleştirdi.

29 Mart 2022 Salı 09:29
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27 Mart Pazar günü gerçekleşen etkinlik, ilçeye bağlı Başüstü Mahallesi'nden başlayarak Ağcaşar, Kepez ve Yazıköyü güzergahında devam etti. Katılımcıların hem fotoğraf çekme hem de baharın ilk günlerinde güzel bir havada yürüyüş yapma imkanı bulduğu etkinlik, akşam saatlerinde son buldu.

Afşin Halk Eğitim Merkezi'nde fotoğrafçılık eğitimlerine devam eden ve BİNFOT'a yeni üye olan kursiyerlerin de pratik yapma fırsatı elde ettiği etkinlikle ilgili değerlendirme yapan BİNFOT yöneticileri, bundan sonra planladıkları ilk etkinliğin “Ters Laleler” temasıyla Nisan ayında olacağını ve tüm fotoğraf ve doğa severleri beklediklerini ifade ettiler.

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Afşin’de Fotoğraf Sanatçıları Baharı Karşıladı
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