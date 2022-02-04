Afşin’de Gelecek Partisinden İstifa Eden İlçe Başkanı, MHP’ye geçti

MHP Kahramanmaraş il binasında gerçekleştirilen törende İl Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından Oruç Kılıç’a rozetini taktı. Törende konuşan MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Doğan, “Gelecek Partisi Afşin İlçe Başkanı Oruç Kılınç partisinden istifa ederek MHP saflarına katılmıştır. Başkanımıza üç hilal rozetini taktık. Vatanın bekası için mücadele eden partimize bu anlamlı katılımı için teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.” dedi.

Partilerine katılımların artarak devam edeceğine inandığını vurgulayan MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan da, "Partilerindeki milli olmayan hadiseleri gördükçe gerçeği anlayan arkadaşlarımız, MHP'ye yöneliyor. Bu bizi hakikaten mutlu ediyor. Bunun tüm Türkiye'de olduğu gibi Afşin’de de devam edeceğine yürekten inanıyorum. Partisinden istifa ederek MHP Saflarına katılan Oruç Kılınç’a hoş geldin diyorum.” açıklamasında bulundu.

Törende açıklamada bulunan Oruç Kılınç, “Siyasete yeni bir soluk getireceğini, Ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya ve geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştireceğini düşündüğüm Gelecek Partisi'ne katılarak Afşin İlçe Başkanı oldum. Ancak, geçen zaman içerisinde ne Gelecek Partisi Genel Başkanının ne de Parti yöneticilerinin milli hiç bir konuda gerekli tavrı ortaya koymadığını, amacının sadece AK Parti'den % 1-2 oy koparabilmek olduğunu üzüntü ile müşahede ettim. Siyasi partilerin Siyasi Partiler kanununda belirtilen hedefleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, binlerce Şehidimizin kanıyla yoğrulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir anlayış sergileyemez. Hükümet elbette eleştirilmeli ve bir siyasi parti olarak biz daha iyisini yaparız hedefi olmalıdır. Ancak, Mavi Vatan'da, Kuzey Irak'da, Suriye'de, Şuşa'da ortaya konulan büyük başarılar takdir edilmeli ve desteklenmelidir. Gelecek Partisi Genel Başkanı malesef kendisine HDP ile ilgili PKK bağlantısı sorusunu bile HDP ile olan işbirliklerini göz önünde bulundurarak teröriste terörist diyememiş, şehit şühedanın kemiklerini sızlatmıştır. Ülkemiz Milli teknoloji hamlesi ile kabuğunu yırtmış, İHA ve SİHA'larıyla, savunma sanayii teknolojileri ile güç kazanmış ve artık sözü dinlenen bir ülke olarak yoluna devam etmektedir. Gelecek Partisinden bu olumlu ve önemli hamlelere destek verilsin isterdim. Ancak maalesef milli konularda dahi PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin, Türkiye'nin büyüme ve gelişmesinden rahatsız olan şer odaklarının değirmenine su taşınmaktadır. Ülke olarak geçtiğimiz zor zamanları sadece hükümete nasıl zarar verebilirim odaklı çalışan bu anlayışla bir ve beraber olmamızın mümkün olamayacağını gördüğümden Gelecek Partisi Afşin İlçe Başkanlığı ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Her zaman saygı ile baktığım, ülkemizin menfaatlerini kendi siyasi geleceğinin önünde gören, ülkemiz zor duruma düştüğünde her zaman sorumluluk alan Sayın Devlet Bahçeli ve Türk'ün geleceğine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı oluşumlar karşısında dik duran MHP saflarına katıldığımı onur duyarak ifade ediyorum. Ne Mutlu Türk'üm Diyene!” ifadelerine yer verdi.



