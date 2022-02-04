Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Regaip Kandili Mesajı
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
“Berdücesi” Yayın Hayatına Başladı
Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı
Başkan Okay’dan Regaip Kandili Mesajı
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Trafikte Güvenlik Büyükşehir’e Emanet
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı
Başkan Okay’dan Maraş Harbi Mesajı

Afşin’de Gelecek Partisinden İstifa Eden İlçe Başkanı, MHP’ye geçti

Gelecek Partisi Afşin İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Oruç Kılınç, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) üye oldu.

Afşin’de Gelecek Partisinden İstifa Eden İlçe Başkanı, MHP’ye geçti

Afşin’de Gelecek Partisinden İstifa Eden İlçe Başkanı, MHP’ye geçti

Gelecek Partisi Afşin İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Oruç Kılınç, Milliyetçi Hareket Partisine (MHP) üye oldu.

04 Şubat 2022 Cuma 17:07
banner459

MHP Kahramanmaraş il binasında gerçekleştirilen törende İl Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından Oruç Kılıç’a rozetini taktı. Törende konuşan MHP İlçe Başkanı Ertuğrul Doğan, “Gelecek Partisi Afşin İlçe Başkanı Oruç Kılınç partisinden istifa ederek MHP saflarına katılmıştır. Başkanımıza üç hilal rozetini taktık. Vatanın bekası için mücadele eden partimize bu anlamlı katılımı için teşekkür ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun.” dedi.

Partilerine katılımların artarak devam edeceğine inandığını vurgulayan MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan da, "Partilerindeki milli olmayan hadiseleri gördükçe gerçeği anlayan arkadaşlarımız, MHP'ye yöneliyor. Bu bizi hakikaten mutlu ediyor. Bunun tüm Türkiye'de olduğu gibi Afşin’de de devam edeceğine yürekten inanıyorum. Partisinden istifa ederek MHP Saflarına katılan Oruç Kılınç’a hoş geldin diyorum.” açıklamasında bulundu.

Törende açıklamada bulunan Oruç Kılınç, “Siyasete yeni bir soluk getireceğini, Ülkemizin milli birlik ve bütünlüğünü korumaya ve geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştireceğini düşündüğüm Gelecek Partisi'ne katılarak Afşin İlçe Başkanı oldum. Ancak, geçen zaman içerisinde ne Gelecek Partisi Genel Başkanının ne de Parti yöneticilerinin milli hiç bir konuda gerekli tavrı ortaya koymadığını, amacının sadece AK Parti'den % 1-2 oy koparabilmek olduğunu üzüntü ile müşahede ettim. Siyasi partilerin Siyasi Partiler kanununda belirtilen hedefleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, binlerce Şehidimizin kanıyla yoğrulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı bir anlayış sergileyemez. Hükümet elbette eleştirilmeli ve bir siyasi parti olarak biz daha iyisini yaparız hedefi olmalıdır. Ancak, Mavi Vatan'da, Kuzey Irak'da, Suriye'de, Şuşa'da ortaya konulan büyük başarılar takdir edilmeli ve desteklenmelidir. Gelecek Partisi Genel Başkanı malesef kendisine HDP ile ilgili PKK bağlantısı sorusunu bile HDP ile olan işbirliklerini göz önünde bulundurarak teröriste terörist diyememiş, şehit şühedanın kemiklerini sızlatmıştır. Ülkemiz Milli teknoloji hamlesi ile kabuğunu yırtmış, İHA ve SİHA'larıyla, savunma sanayii teknolojileri ile güç kazanmış ve artık sözü dinlenen bir ülke olarak yoluna devam etmektedir. Gelecek Partisinden bu olumlu ve önemli hamlelere destek verilsin isterdim. Ancak maalesef milli konularda dahi PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin, Türkiye'nin büyüme ve gelişmesinden rahatsız olan şer odaklarının değirmenine su taşınmaktadır. Ülke olarak geçtiğimiz zor zamanları sadece hükümete nasıl zarar verebilirim odaklı çalışan bu anlayışla bir ve beraber olmamızın mümkün olamayacağını gördüğümden Gelecek Partisi Afşin İlçe Başkanlığı ve parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum. Her zaman saygı ile baktığım, ülkemizin menfaatlerini kendi siyasi geleceğinin önünde gören, ülkemiz zor duruma düştüğünde her zaman sorumluluk alan Sayın Devlet Bahçeli ve Türk'ün geleceğine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne karşı oluşumlar karşısında dik duran MHP saflarına katıldığımı onur duyarak ifade ediyorum. Ne Mutlu Türk'üm Diyene!” ifadelerine yer verdi.

 

Anahtar Kelimeler:
Afşin’de Gelecek Partisinden İstifa Eden İlçe BaşkanıMHP’ye Geçti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elbistanspor, Ürgüpspor’u Konuk Edecek
Elbistanspor, Ürgüpspor’u Konuk Edecek
Andırın Sivas’a Gidiyor
Andırın Sivas’a Gidiyor
Uğur Işılak Kahramanmaraşlılarla Buluşuyor
Uğur Işılak Kahramanmaraşlılarla Buluşuyor
Sudan’dan şifa bulmak için SANKO hastanesi’ne geldi
Sudan’dan şifa bulmak için SANKO hastanesi’ne geldi
Kahramanmaraş Sınav Koleji’nden KAGİD Üyelerinin Çocuklarına İndirim
Kahramanmaraş Sınav Koleji’nden KAGİD Üyelerinin Çocuklarına İndirim

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber