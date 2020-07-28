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Afşin’de hasat kontrolü
Afşin’de hasat kontrolü

Afşin’de hasat kontrolü

Afşin’de hububatın hasadını yapan biçerdöverler, İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor

Afşin’de hasat kontrolü

Afşin’de hasat kontrolü

Afşin’de hububatın hasadını yapan biçerdöverler, İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor

28 Temmuz 2020 Salı 11:16

Hububat hasadı döneminde ekiplerimiz bölgeyi gezerek, dane kaybının en aza düşürülmesi amacıyla yürütülen denetimlerde; çiftçilerimizin herhangi bir mağduriyetle karşılaşmaması için biçerdöver operatörlerinin belgeli olup olmadığı, yangın söndürme ekipmanları ile yardımcı eleman bulunup bulundurmadığı, biçim yüksekliği, dane döküm durumu, elek ve elevatör, batör, kontrabatör gibi ayarlarının tam olup olmadığını denetliyor.

İlçe Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ortalama verime ilişkin bilgilerle biçerdöver sahibi, operatörü ve tarla sahibi hakkında kişisel bilgiler hasat denetim formuyla kayıt altına alınıyor.
 

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Afşin’de Hasat Kontrolü
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