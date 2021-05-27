Afşin’de içme suyu çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş’ta içme suyu problemi yaşayan yerleşim yerleri için yoğun çalışma yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, Esence Mahallesinde içme suyu çalışmalarına devam ediyor.

Proje kapsamında mahallede muhtelif çapta 5.000 metre şebeke ve terfi hattı çalışması yapılıyor. Ayrıca Proje kapsamında Esence mahallesinde üst kotlarda bulunan evlere su verilebilmesi için 1 adet depo yapımı da gerçekleştirilecektir. KASKİ Genel Müdürlüğü, Mahalledeki içme suyu çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete verecektir.