Afşin’de kurumlar arası TÜBİTAK proje işbirliği protokolü imzalandı

Afşin Öğretmenevi Okuma Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü, Prof. Dr. Niyazi Can, üniversitelerin bir memleketin en önemli değerlerinden birini oluşturduğunu söyledi.

KSÜ'nün birim ve kurumlarıyla il merkezinden başlayarak tüm ilçelerle işbirliği içerisinde olmaya gayret ettiğini anlatan Can, "Afşin'de de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında imzaladığımız 'Bilim Mutfakta' projesi kapsamında laboratuvar atölye çalışmalarına destek olacağız. Proje desteğimizi adım adım takip edeceğiz. İlçemizde bulunan Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulu ile birlikte de projeye destek olacağız. İmzalanan protokolün Afşin'e hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de ilçedeki tüm kurum ve sivil toplum örgütlerinin imzalanan protokolle bir araya geldiğini ifade ederek, KSÜ'nün projeye desteklerinin kendilerine güç verdiğini dile getirdi.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da bilime ilgi duyan öğrencileri ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

Törene, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Özgür Gümüşay, Afşin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz ile diğer kamu kurum amirleri ile sivil toplum kuruşu temsilcileri katıldı.