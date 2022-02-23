Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan dersleri’
Son Dakika
Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan...
"Mustafa Kutlu" Paneli Gerçekleştirildi
"Mustafa Kutlu" Paneli Gerçekleştirildi
Kahramanmaraş’ta dereceye giren öğrenciler için gezi düzenlendi
Kahramanmaraş’ta dereceye giren öğrenciler için...
Başkan Güngör Alıcı’nın Cenazesine Katıldı
Başkan Güngör Alıcı’nın Cenazesine Katıldı
Rektör Can, TRT radyosunda KSÜ’yü tanıttı
Rektör Can, TRT radyosunda KSÜ’yü...

Afşin’de kurumlar arası TÜBİTAK proje işbirliği protokolü imzalandı

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı' kapsamında dört kurum ile işbirliği ve destek protokolleri imzaladı.

Afşin’de kurumlar arası TÜBİTAK proje işbirliği protokolü imzalandı

Afşin’de kurumlar arası TÜBİTAK proje işbirliği protokolü imzalandı

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 'TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı' kapsamında dört kurum ile işbirliği ve destek protokolleri imzaladı.

23 Şubat 2022 Çarşamba 16:02
banner459

Afşin Öğretmenevi Okuma Salonu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Rektörü, Prof. Dr. Niyazi Can, üniversitelerin bir memleketin en önemli değerlerinden birini oluşturduğunu söyledi.

KSÜ'nün birim ve kurumlarıyla il merkezinden başlayarak tüm ilçelerle işbirliği içerisinde olmaya gayret ettiğini anlatan Can, "Afşin'de de TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında imzaladığımız 'Bilim Mutfakta' projesi kapsamında laboratuvar atölye çalışmalarına destek olacağız. Proje desteğimizi adım adım takip edeceğiz. İlçemizde bulunan Afşin Sağlık Yüksekokulu ve Afşin Meslek Yüksekokulu ile birlikte de projeye destek olacağız. İmzalanan protokolün Afşin'e hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de ilçedeki tüm kurum ve sivil toplum örgütlerinin imzalanan protokolle bir araya geldiğini ifade ederek, KSÜ'nün projeye desteklerinin kendilerine güç verdiğini dile getirdi.

Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da bilime ilgi duyan öğrencileri ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

Törene, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Özgür Gümüşay, Afşin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz ile diğer kamu kurum amirleri ile sivil toplum kuruşu temsilcileri katıldı.

Son Güncelleme: 23.02.2022 18:45
Anahtar Kelimeler:
Afşin’de Kurumlar Arası TÜBİTAK Proje Işbirliği Protokolü Imzalandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan dersleri’
Yazar Çıtlak’la ‘insan ve irfan dersleri’
Kahramanmaraş yeni stadyumuna kavuşuyor
Kahramanmaraş yeni stadyumuna kavuşuyor
Başkan Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu inşa ve ihya ediyoruz’
Başkan Okay, ‘Dulkadiroğlu’nu inşa ve ihya ediyoruz’
"Mustafa Kutlu" Paneli Gerçekleştirildi
"Mustafa Kutlu" Paneli Gerçekleştirildi
Başkan Mahçiçek; Gönderdiğimiz Kitaplar Nice Yetenekli Gençlerin Yetişmesine Vesile Olacak
Başkan Mahçiçek; Gönderdiğimiz Kitaplar Nice Yetenekli Gençlerin Yetişmesine Vesile Olacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber