banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İşçimen, ‘Jandarma sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yapmaktadır’
İşçimen, ‘Jandarma sarsılmaz bir inançla,...
Prof. Ünal’la Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Kontraktürlerin Önlenmesi
Prof. Ünal’la Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite...
Andırın’da içme suyu çalışmaları başladı
Andırın’da içme suyu çalışmaları başladı
Kaymakam İşçimen’den Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Ve Yetimleri Derneğini’ne Ziyaret
Kaymakam İşçimen’den Harp Malulü Gaziler,...
Ekinözü’ne yeni köprü
Ekinözü’ne yeni köprü

Afşin’de Mahalle Yolları İyileştiriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlar ve Kangal mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

Afşin’de Mahalle Yolları İyileştiriliyor

Afşin’de Mahalle Yolları İyileştiriliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Afşin ilçesine bağlı Büyüktatlar ve Kangal mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi 13:46
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde ulaşım ağını iyileştirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Afşin ilçesinde yer alan Büyüktatlar ve Kangal mahalle yollarında yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, Kangal Mahallesine 7 bin metrekare yeni bir parke yol inşa ediyor. Kazandırılan yeni yol ile birlikte mahallede yaşanan ulaşım aksaklıklarının engellenmesi hedefleniyor. Ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği bir diğer adres ise Büyüktatlar Mahallesinde bulunan “Yerlikaya” mevkii yayla yolu oldu. Hayvancılık ve besicilik sektörünün yoğunluk gösterdiği mahallede, yayla ulaşımını sağlayacak toplamda 12 kilometre uzunluğa sahip yol iyileştiriliyor. Zorlu arazide devam eden çalışmalarla birlikte yaylaya ulaşım kolaylaşacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşçimen, ‘Jandarma sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yapmaktadır’
İşçimen, ‘Jandarma sarsılmaz bir inançla, millet ve vatan sevgisiyle görev yapmaktadır’
Prof. Ünal’la Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Kontraktürlerin Önlenmesi
Prof. Ünal’la Yaşlılıkta Fiziksel Aktivite ve Kontraktürlerin Önlenmesi
Andırın’da içme suyu çalışmaları başladı
Andırın’da içme suyu çalışmaları başladı
Nuri Pakdil’in vasiyeti yerine getirildi
Nuri Pakdil’in vasiyeti yerine getirildi
Emekli öğretmen, ata yadigarı asırlık dükkanda külekçilik zanaatını yaşatmaya çalışıyor
Emekli öğretmen, ata yadigarı asırlık dükkanda külekçilik zanaatını yaşatmaya çalışıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber