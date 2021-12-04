Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Günü Mesajı
Başkan Mahçiçek, Engelliler Günü’nde ‘Engel Bir Kusur Değildir”
Başkan Mahçiçek, Engelliler Günü’nde ‘Engel...
Kahramanmaraş’ta çarpım tablosu hem eğlendirecek hem öğretecek
Kahramanmaraş’ta çarpım tablosu hem eğlendirecek...
Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor
Pazarcık’ta Ulaşım Konforu Artıyor
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı
Başkan Okay’dan Bayrak Hadisesi Mesajı

Afşin’de suya zam yapıldı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin ( KASKİ), içme suyu fiyatlarındaki aralık ayı tarifesinde artışa gitti.

Afşin’de suya zam yapıldı

Afşin’de suya zam yapıldı

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin ( KASKİ), içme suyu fiyatlarındaki aralık ayı tarifesinde artışa gitti.

04 Aralık 2021 Cumartesi 14:45
banner459

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) resmi internet sitesinden derlenen bilgilere göre Afşin’de geçtiğimiz ay KDV hariç olarak 2 lira 9 kuruştan ücretlendirilen içme suyu fiyatlarına 5 kuruş daha zam yapıldı.

Yeni tarifeye göre, Afşin’deki içme suyunun m³ fiyatı, 2 lira 14 kuruş oldu. Beldeden mahalleye dönüşen ve köyden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimleri için de içme suyu fiyatı, m³ başına 2 kuruş artarak KDV hariç olmak üzere 1 lira 6 kuruşa yükseldi.

Mahalle statüsündeki yerleşim yerleri de kullandıkları 1 m³ içme suyu için yeni tarifeyle birlikte 76 kuruş ücret ödeyecek.

 

Anahtar Kelimeler:
Afşin’de Suya Zam Yapıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkonuş yaylasına ödül!
Başkonuş yaylasına ödül!
BM Genel Kararıyla 129 Ülke Evet Oyuyla Mescide Aksa Müslümanlarındır
BM Genel Kararıyla 129 Ülke Evet Oyuyla Mescide Aksa Müslümanlarındır
İmam Hatip Liseliler SANKO Üniversitesi’nde
İmam Hatip Liseliler SANKO Üniversitesi’nde
Dulkadiroğlu’ndan personeline iletişim yönetimi eğitimi
Dulkadiroğlu’ndan personeline iletişim yönetimi eğitimi
Afşin Belediye Başkanı Güven, Özel Eğitim Merkezlerini Ziyaret Etti
Afşin Belediye Başkanı Güven, Özel Eğitim Merkezlerini Ziyaret Etti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber