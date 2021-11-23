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Afşin’de tapu heyecanı!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Türkiye’nin tarihinin dördüncü en büyük 18. imar uygulamasıyla yaklaşık 100 bin nüfusun yaşayacağı yeni Afşin’i planladıklarını söyledi.

Afşin’de tapu heyecanı!

Afşin’de tapu heyecanı!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Türkiye’nin tarihinin dördüncü en büyük 18. imar uygulamasıyla yaklaşık 100 bin nüfusun yaşayacağı yeni Afşin’i planladıklarını söyledi.

23 Kasım 2021 Salı 18:45
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Afşin Belediyesi Sebahattin Atalay Kültür Merkezinde düzenlenen törende, İlçeye TOKİ ile Gerger arasında kalan 10 bin dekarlık alanda yapılan 18. Madde uygulaması biten 1. etaptaki hak sahiplerine tapuları teslim edildi.

İlçenin gelişme alanında bulunan yaklaşık 10 bin dekarlık Yeşilyurt Efsus Turan, Emirli, Gerger, Alimpınar ve Hüyüklü Mahallelerini kapsayan bölgede 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesi uyarınca yapılan imar uygulaması işlemi tamamlandığını aktaran Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, şunları söyledi:

“Tapuları hak sahiplerine teslim ettik. Bu Afşin’in geleceği için çok önemli bir çalışma oldu. 10 bin dekar alanda, 1949 parselde 18. Madde uygulamaları tamamladı. Afşin’de bunun başarılması gerçekten de bize gurur veriyor. Afşin’ini yeniden inşa etme fırsatını yakaladık. Hava kirliliğinin olmadığı, rüzgar modellemesinin yapıldığı, geniş caddeler ve bulvarlarının bulunduğu yeni Afşin’i tasarladık. Güney karayoluna sıfır diyebileceğimiz bir alanı gelecek nesillerimize hediye ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Türkiye’nin dördüncü en büyük 18. İmar uygulamasını Afşin’de yapıldığını belirten Güven, sözlerine şöyle devam etti.

“Bu uygulamanın bizlere nasip olması bizi memnun etti. Bizimle birlikte mesai harcayan belediye meclis üyelerimize, Afşin Tapu Müdürümüz Erdal Yorulmaz’a ve Afşin Kadastro Birimi Sorumlusu Erdoğan Şahan, Elbistan Kadastro Birimi Sorumlusu Murat Güner’e teşekkür ediyorum. 10 bin dekarlık alanda yapılan 18 imar uygulamasında 1949 parsel oluştu ve yaklaşık 100 bin nüfusun yaşayacağı bir alan oluşturuldu. Uygulamanın ardından 8 bin yeni tapu oluşturuldu.” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, Afşin Kadastro Birimi Sorumlusu Erdoğan Şahan, Elbistan Kadastro Birimi Sorumlusu Murat Güner törene katılan hak sahiplerine tapularını teslim etti.

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Afşin’de Tapu Heyecanı!
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