Afşin’deki o kazı Kahramanmaraş’ı dünya gündemine taşıyabilir!

Başkan Güven, Afşin’in Hititler, Roma ve Bizans dönemlerinde çok önemli merkezden biri olduğunu söyledi.

“Afşin tarihte önemli bir merkezdi”

İlçenin tarihi değerleri arasında yer alan Ömer Ağa kültür konağında ilçe tarihi hakkında açıklamalar yapan Başkan Mehmet Fatih Güven şunları söyledi: “ Afşin’deki geleneksel mimari olan Ömer Ağa kültür konağımızın restorasyonunu 2017 yılında yaptık. Bu konağımız oldukça büyük ilgi gördü. Konak tahmini olarak 450 yıl önce yapılmış. Yapı malzemeleri itibariyle bin yıllık devşirme malzemeler kullanılmış. İlçemizin geleneksel mimarisi kerpiç ve ahşaba dayanıyor. O yüzden atalarımızdan günümüze kalan pek fazla eser kalmamış. Bu konağımızı gençlerimiz daha çok tercih ediyor. Düğün, nişan fotoğrafları çektiriyorlar. Afşin’in genel tarihine baktığımızda geçiş bölgesi olduğu için binlerce yıldır önemli merkezlerden birisi olmuştur. Hititler, Roma ve Bizans döneminde önemli merkezler kurulmuş. Bu medeniyetlere ait çok fazla kalıntılar var. Ama bu kalıntıların birçoğu günümüze ulaşmamış. Biz müzemizle birlikte bazı değerleri korumaya aldık. Bu ürünler için açık sergi alanı iznini aldık, bu yaz kültür bahçesinde hizmete sunacağız.”

“Kahramanmaraş dünya’da ilgi odağı olabilir”

İlçedeki kazılar hakkında da bilgiler veren Güven: “Arkeolojik kazılar ilçemizde yeni başladı. Geçen yıl yassı höyük kazısına başlanıldı. Diğer taraftan mozaik alanımızla ilgili yapılan kazılarda buluntular elde edildi. Yassı höyük kazısı kararname ile birlikte cumhurbaşkanlığı bünyesine alındı. Mozaik alanıyla ile ilgili müracaatlarımızı yaptık. Buradan da umutluyuz, bütçe el verirse burası da cumhurbaşkanlığının yürütmüş olduğu kazı alanına dönüşebilir. Biz yer altında olan zengin tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkamaya çalışıyoruz. Tabi ki yassı höyük kazısı uzun soluklu bir kazı, mümkün olduğunca hızlı devam etmesini istiyoruz. Burada belediye olarak kazıya da destek olduk. Burada tahmin edilen bulgular elde edilirse şehrimizi dünya arkeoloji gündemine taşıyacaktır. O yüzden bu çalışmayı heyecanla takip ediyoruz.”diye konuştu.

“İngiltere’ye ihracat yapacağız”

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin başkenti Londra’ya yapmış olduğu ziyareti de değerlendiren Başkan Güven, “Kuzey Londra’nın Enfield belediye başkanı Sabri Özaydın’ın davetiyle oradaki programa katıldık. Biz orada şehrimizin bakır işçiliğini ve kozmetik ürünlerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Güzel sonuçlarda elde ettik. Özellikle kozmetik konusunda bağlantılar yapmak isteyenler oldu. İngiltere’ye ihracatın belgeleri şartları var. Bunlarla da ilgili çalışmalara başladık. İnşallah belgelendirme sorununu çözdüğümüzde ürünlerimizi oraya göndereceğiz. Diğer taraftan ilginç bir talep geldi şaşırdık, bizden beton malzemesi ürünlerini almak istiyorlar. Beton elamanlarının nakliyesi çok pahalıdır. Ama orada bulunmayan bir şeymiş. İnşallah ürünlerimizi oraya göndereceğiz.” ifadelerine yer verdi.