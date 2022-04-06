Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü mesajı
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü...
Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten 5 Nisan Madalya...
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında Alparslan Türkeş’i andı
Başkan Mahçiçek, vefatının 25’inci yılında...
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık Günü mesajı
Başkan Mahçiçek’ten müjdeli Otizm Farkındalık...
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini Yaşıyoruz
Okay, Rahmet Ayına Kavuşmanın Sevincini...

Afşin’deki o kazı Kahramanmaraş’ı dünya gündemine taşıyabilir!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçe tarihi değerleri hakkında bilgiler verdi.

Afşin’deki o kazı Kahramanmaraş’ı dünya gündemine taşıyabilir!

Afşin’deki o kazı Kahramanmaraş’ı dünya gündemine taşıyabilir!

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, ilçe tarihi değerleri hakkında bilgiler verdi.

06 Nisan 2022 Çarşamba 10:35
banner459

Başkan Güven, Afşin’in Hititler, Roma ve Bizans dönemlerinde çok önemli merkezden biri olduğunu söyledi.

“Afşin tarihte önemli bir merkezdi”

İlçenin tarihi değerleri arasında yer alan Ömer Ağa kültür konağında ilçe tarihi hakkında açıklamalar yapan Başkan Mehmet Fatih Güven şunları söyledi: “ Afşin’deki geleneksel mimari olan Ömer Ağa kültür konağımızın restorasyonunu 2017 yılında yaptık. Bu konağımız oldukça büyük ilgi gördü. Konak tahmini olarak 450 yıl önce yapılmış. Yapı malzemeleri itibariyle bin yıllık devşirme malzemeler kullanılmış. İlçemizin geleneksel mimarisi kerpiç ve ahşaba dayanıyor. O yüzden atalarımızdan günümüze kalan pek fazla eser kalmamış. Bu konağımızı gençlerimiz daha çok tercih ediyor. Düğün, nişan fotoğrafları çektiriyorlar. Afşin’in genel tarihine baktığımızda geçiş bölgesi olduğu için binlerce yıldır önemli merkezlerden birisi olmuştur. Hititler, Roma ve Bizans döneminde önemli merkezler kurulmuş. Bu medeniyetlere ait çok fazla kalıntılar var. Ama bu kalıntıların birçoğu günümüze ulaşmamış. Biz müzemizle birlikte bazı değerleri korumaya aldık. Bu ürünler için açık sergi alanı iznini aldık, bu yaz kültür bahçesinde hizmete sunacağız.”

“Kahramanmaraş dünya’da ilgi odağı olabilir”

İlçedeki kazılar hakkında da bilgiler veren Güven: “Arkeolojik kazılar ilçemizde yeni başladı. Geçen yıl yassı höyük kazısına başlanıldı. Diğer taraftan mozaik alanımızla ilgili yapılan kazılarda buluntular elde edildi. Yassı höyük kazısı kararname ile birlikte cumhurbaşkanlığı bünyesine alındı. Mozaik alanıyla ile ilgili müracaatlarımızı yaptık. Buradan da umutluyuz, bütçe el verirse burası da cumhurbaşkanlığının yürütmüş olduğu kazı alanına dönüşebilir. Biz yer altında olan zengin tarihi değerlerimizi gün yüzüne çıkamaya çalışıyoruz. Tabi ki yassı höyük kazısı uzun soluklu bir kazı, mümkün olduğunca hızlı devam etmesini istiyoruz. Burada belediye olarak kazıya da destek olduk. Burada tahmin edilen bulgular elde edilirse şehrimizi dünya arkeoloji gündemine taşıyacaktır. O yüzden bu çalışmayı heyecanla takip ediyoruz.”diye konuştu.

“İngiltere’ye ihracat yapacağız”

Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin başkenti Londra’ya yapmış olduğu ziyareti de değerlendiren Başkan Güven, “Kuzey Londra’nın Enfield belediye başkanı Sabri Özaydın’ın davetiyle oradaki programa katıldık. Biz orada şehrimizin bakır işçiliğini ve kozmetik ürünlerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Güzel sonuçlarda elde ettik. Özellikle kozmetik konusunda bağlantılar yapmak isteyenler oldu. İngiltere’ye ihracatın belgeleri şartları var. Bunlarla da ilgili çalışmalara başladık. İnşallah belgelendirme sorununu çözdüğümüzde ürünlerimizi oraya göndereceğiz. Diğer taraftan ilginç bir talep geldi şaşırdık, bizden beton malzemesi ürünlerini almak istiyorlar. Beton elamanlarının nakliyesi çok pahalıdır. Ama orada bulunmayan bir şeymiş. İnşallah ürünlerimizi oraya göndereceğiz.” ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Afşin’deki O Kazı Kahramanmaraş’ı Dünya Gündemine Taşıyabilir!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KSÜ 30 Bin Fidanı Toprakla Buluşturuyor
KSÜ 30 Bin Fidanı Toprakla Buluşturuyor
Kahramanmaraş Onikişubat’ta deprem
Kahramanmaraş Onikişubat’ta deprem
Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu! İşte bayram ikramiyesinin tarihi ve tutarı
Milyonlarca vatandaş merakla bekliyordu! İşte bayram ikramiyesinin tarihi ve tutarı
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü mesajı
Başkan Okay’dan Dünya Sağlık günü mesajı
Başkan Güngör, Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun
Başkan Güngör, Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber