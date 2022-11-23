Afşin’den güzel kokular yayılıyor!

Çiftçilerin teşvik edildiği proje kapsamında Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven çiftçilerin hasatlarının satın alımını gerçekleştirdi.

Çiftçinin desteklenmesi gerektiğini belirten Güven “Belediye olarak Kırsal Kalkınmaya çok büyük önem veriyoruz. Çiftçimizin gelişmesi ve mahsulünü güvenle yetiştirmesi çok önemli bir konu. Biz başlattığımız proje kapsamında çiftçimizden hasadını en değerli hale getirip, Aromatik Yağ haline getirip satın alıyoruz. Afşin Belediyesi olarak bu işlemleri yapmak amacıyla Distilasyon tesisi inşa ettik. Tesisimiz çiftçimizin hasadını daha kıymetli hale getiriyor. Satın alımını yaptığımız aromatik yağları da yine Afşin Belediyesi’ne ait Efsus markalı kozmetik ürünlerinin üretiminde kullanarak istihdama ve ilçe ekonomimize büyük katkıda bulunuyoruz” dedi.