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Afşin’de şebeke hattı yenileniyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KASKİ) kent merkezi ve kırsal mahallelerde sorunsuz bir alt yapı ve sağlıklı su temini için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Afşin’de şebeke hattı yenileniyor

Afşin’de şebeke hattı yenileniyor

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(KASKİ) kent merkezi ve kırsal mahallelerde sorunsuz bir alt yapı ve sağlıklı su temini için çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

19 Kasım 2021 Cuma 11:09
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KASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmalarına Afşin İlçesi Arıtaş mahallesinde devam ediyor.

Arıtaş Mahallesi’nin su akışını sağlayan içme suyu sistemi çok eski ve yetersiz olduğu için bölge halkı su sorunu yaşıyordu. Bu sorunu çözüme kavuşturmak için çalışmalara başlandı. Toplam 3500 metre içme suyu hattı ve 1 adet kaptaj tesisi yapımı tamamlanarak şebeke yeni ve modern bir yapıya kavuşacak. Geçtiğimiz günlerde başlanan çalışmaların şu ana kadar 1000 metrelik kısmı tamamlandı. Geriye kalan bölümler için ekiplerimiz yoğun çalışma yürütüyor.​

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Afşin’de şebeke Hattı Yenileniyor
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