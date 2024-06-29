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Afşinli hemşehrimiz Topaktaş Özbekistan'da 2. Uluslararası Makam Sanatı Festivali’ne katıldı

Özbekistan’da düzenlenen 2. Uluslararası Makam Sanatı Festivali’ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve özel kalemi Afşinli hemşehrimiz Fatih Topaktaş katılımı ile başladı.

Afşinli hemşehrimiz Topaktaş Özbekistan'da 2. Uluslararası Makam Sanatı Festivali’ne katıldı

Afşinli hemşehrimiz Topaktaş Özbekistan'da 2. Uluslararası Makam Sanatı Festivali’ne katıldı

Özbekistan’da düzenlenen 2. Uluslararası Makam Sanatı Festivali’ne Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve özel kalemi Afşinli hemşehrimiz Fatih Topaktaş katılımı ile başladı.

29 Haziran 2024 Cumartesi 14:19

Öbekistan hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) desteğiyle organize edilen festivalin açılış törenine, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Altınbek Maksutov, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli'nin de aralarında bulunduğu 80'den fazla ülkeden 400'e yakın davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, törende yaptığı konuşmada, ilki 2018’de Şehrisebz şehrinde yapılan Uluslararası Makam Festivali'nin ikincisinin Kovid-19 salgını nedeniyle 6 yıl aradan sonra yeni bir ruh ve coşku ile Büyük İpek Yolu güzergahında yerleşen ve yüzyıllar boyunca bilim, sanat ve kültürün önemli merkezlerinden olan Zamin şehrinde düzenlendiğini belirtti.

Mirziyoyev, "Köklü tarihimizin, zengin kültürümüzün, kadim değerlerimizin simgesi olan makam sanatı, derin felsefesi, kendine özgü sanatsal üslubu ve zengin yaratıcılık geleneğiyle manevi hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Nadide bir sanat dalı olarak bizim için çok değerli olan makam, halkın derin ruhunu, iyi niyetini, milli zihniyetini, silinmez değerlerini bünyesinde barındırarak, medeniyetin gelişmesinde önemli rol oynamıştır." dedi.

Uluslararası Makam Festivali açılış töreni kapsamında Özbekistan makam sanatından örnekler seslendirildi. Festival çerçevesinde ayrıca Özbek kültürü ve sanatının, gelenek ve göreneklerinin örnekleri sergilendi.

30 Haziran’a kadar sürecek festivalin sonunda "En İyi Makam Sanatı Topluluğu", "En İyi Makam Sanatçısı" gibi kategorilerde kazananlar belirlenecek.

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Afşinli Hemşehrimiz Topaktaş Özbekistanda 2. Uluslararası Makam Sanatı Festivali’ne Katıldı
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