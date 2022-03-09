Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın personelleriyle buluştu
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın...
Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’
Başkan Okay, ‘Kadınlar ilham kaynağımızdır’
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Son Dakika
Başkan Mahçiçek’ten 8 Mart Dünya...
Kadınlar Evimizin Çatısı, Gönlümüzün Sultanıdır
Kadınlar Evimizin Çatısı, Gönlümüzün Sultanıdır
Gençlik Meclisi’nden Anlamlı Proje
Gençlik Meclisi’nden Anlamlı Proje

Afşinli öğrenciler müzeyle tarihi tanıyacak

Afşin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü arasında "Temel Eğitim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Müze Eğitimi İşbirliği Projesi" protokolü imzalandı.

Afşinli öğrenciler müzeyle tarihi tanıyacak

Afşinli öğrenciler müzeyle tarihi tanıyacak

Afşin Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü arasında "Temel Eğitim ve Ortaöğretim Öğrencilerine Müze Eğitimi İşbirliği Projesi" protokolü imzalandı.

09 Mart 2022 Çarşamba 19:51
banner459

Afşin İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda imzalanan protokol kapsamında ilçedeki 17 bin öğrenciye müzelerin önemi, tarih, kültür farkındalığı, milli tarih bilincinin daha kalıcı ve somut bir şekilde aktarılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yaptığı konuşmada, müzelerin önemini anlatmak ve tarihi eserlerin gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, ilçedeki öğrencilerin en az bir kere müzeleri ziyaret etmesini istediğini söyledi.

İlçe genelinde gerçekleştirilen deneme sınavları ve etkinliklerde başarı elde eden öğrencilere müze gezisi sağlanacağını ifade eden Güven, "Bu projeyi müze müdürlüğümüze açtığımızda heyecanla bu projeye destek verdiler. Proje kapsamında öğrencilerimize tarihi ve kültürel eserlerimiz hakkında bilgi verilecek. Kahramanmaraş ve Elbistan müzesi gezileri olacak. İnşallah ilçemizde yaz aylarında tamamlayacağımız açık hava arkeoloji alanında da öğrencilerimizi ağırlamayı hedefliyoruz. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraş Müze Müdürü Safinaz Acıpayam da imzalanan projenin öğrencilere hem tarihi hem de kültürel anlamda bilgi katacağını aktardı.

Acıpayam, öğrencileri müzelerde görmenin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Proje kapsamında arkeolog arkadaşlarımız her hafta kente gelerek öğrencilerimize müzeciliği, tarihi eserlerin, kültür varlıklarının korunması ve önemi hakkında bilgi verecek, bazı öğrencilerimizi de müzelerimizde ağırlayacağız. Öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturmak bizim için çok önemli. Gelecek nesillerimizin geçmişini tanıyarak geleceğini kurtarabilmesini istiyoruz. Afşin’imizde başlayan bu projenin tüm ilçelerimize yayılmasını arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da her alanda eğitim ve öğretimi önemsediklerini söyledi. Kaba, imzalanan protokolün bilgi çeşitliliğinin sağlanması noktasında çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Afşinli öğrenciler Müzeyle Tarihi Tanıyacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör, İlçelerimize Katkı Sağlamaya Devam Edeceğiz
Başkan Güngör, İlçelerimize Katkı Sağlamaya Devam Edeceğiz
Rektör can öğrencilerle buluştu!
Rektör can öğrencilerle buluştu!
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın personelleriyle buluştu
Başkan Mahçiçek geleneği bozmadı, kadın personelleriyle buluştu
Kahramanmaraş’ta mesleki eğitim yaygınlaşıyor
Kahramanmaraş’ta mesleki eğitim yaygınlaşıyor
Yardımcıoğlu, Kadınlar, bizi biz yapan güzide değerlerimizdir!
Yardımcıoğlu, Kadınlar, bizi biz yapan güzide değerlerimizdir!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber