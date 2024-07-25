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Ağustos fuarı heyecanı Kahramanmaraş’ı sardı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden Kahramanmaraşlılarla buluşturulacak Geleneksel Ağustos Fuarı hazırlıkları hummalı bir şekilde sürüyor. Vatandaşlar, Geleneksel Ağustos Fuarı’nı sabırsızlıkla beklediğini belirterek 20 yıl aranın ardından fuarı tekrar hayata geçiren Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

Ağustos fuarı heyecanı Kahramanmaraş’ı sardı!

Ağustos fuarı heyecanı Kahramanmaraş’ı sardı!

Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 yıl aranın ardından yeniden Kahramanmaraşlılarla buluşturulacak Geleneksel Ağustos Fuarı hazırlıkları hummalı bir şekilde sürüyor. Vatandaşlar, Geleneksel Ağustos Fuarı’nı sabırsızlıkla beklediğini belirterek 20 yıl aranın ardından fuarı tekrar hayata geçiren Başkan Fırat Görgel’e teşekkür etti.

25 Temmuz 2024 Perşembe 20:58

1984 yılından 2000’li yıllara kadar düzenli olarak gerçekleştirilen “Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı”, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden hayata geçiriliyor. 9 – 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek fuar hazırlıkları ise hummalı bir şekilde sürüyor.

Fuarın düzenleneceği KAFUM’da lunapark, alışveriş standları ve etkinlik alanlarının kurulumu, çevre düzenlemeleri ve peyzaj uygulamaları gerçekleştiriliyor. 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenecek fuarda; yöresel ürünler, hediyelik eşyalar, çocuk etkinlikleri, konserler, yeme – içme alanları, lunapark ve çeşitli spor etkinlikleri Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Büyükşehir Belediyesince fuar hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ederken şehri Geleneksel Ağustos Fuarı heyecanı sardı. Vatandaşlar, Geleneksel Ağustos Fuarı’nı sabırsızlıkla beklediğini belirterek 20 yıl aranın ardından fuarı tekrar hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.

“Şehrimiz İçin Çok Güzel Bir Etkinlik”

Yaşar Bağcı, “Fuarın ilk düzenlendiği yıllara şahitlik ettim. 20 yıl aranın ardından yeniden düzenlenmesi çok güzel. Depremin acılarını bir nebze de olsa unutturur. Şehrimiz için çok iyi bir etkinlik” diye konuştu. Nuh İnce, “1984 yılında düzenlenmeye başlayan fuar o zamanlar tek eğlencemizdi. Her çeşit etkinlik düzenlenirdi. 20 yıldır fuar olmuyordu. Şimdi tekrar başlayacağını öğrendik. Şehrimiz açısından çok sevindirici” diye konuştu. Ahmet Çiçek ise, “1990’lı yıllarda düzenlenen fuara ailem ve arkadaşlarımla birlikte giderdim. Uzun bir süredir düzenlenmiyordu ama şimdi yeniden düzenlenecekmiş. Özellikle daha önce fuarı görmeyen çocuklar için çok güzel olur. Şehrimize de faydası olur. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Ağustos Fuarı Heyecanı Kahramanmaraş’ı Sardı!
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