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Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda 12 Ağustos Pazar günü Süleyman Güçlü konseri ve açık hava sinema gösterisi gerçekleştirilecek. KAFUM’da gerçekleştirilecek etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek

Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek

Büyükşehir Belediyesinin Geleneksel Ağustos Fuarı’nda 12 Ağustos Pazar günü Süleyman Güçlü konseri ve açık hava sinema gösterisi gerçekleştirilecek. KAFUM’da gerçekleştirilecek etkinliklere tüm vatandaşlar davet edildi.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 15:04

Uzun bir aranın ardından 9 Ağustos Cuma günü görkemli bir açılışla misafirlerine kapılarını açan Uluslararası Kahramanmaraş Geleneksel Ağustos Fuarı, 7’den 70’e tüm vatandaşlara keyifli anılar yaşatmaya devam ediyor. Etkinlik takvimi kapsamında 12 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00’da Süleyman Güçlü konseri gerçekleştirilecek. Aynı gün sinemaseverleri sevindirecek bir etkinlik daha düzenlenecek. Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinden Tosun Paşa, saat 21.30’da açık hava sinemasında izleyicilerle buluşacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, KAFUM Fuar Alanında gerçekleştirilecek Süleyman Güçlü konseri ve Tosun Paşa açık hava sinema gösterisine tüm vatandaşlar davet edilirken, 31 Ağustos’a kadar devam edecek Geleneksel Ağustos Fuarı’nda düzenlenecek tüm etkinliklere https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2024/08/05/geleneksel-agustos-fuari-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

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Ağustos FuarıPazartesi Günü Konser Ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
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