Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
KAÇSAM’ın Yaz Noktalandı
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Göksun Kırsalında Ulaşım Yatırımları Sürüyor!
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de Miniklerle Bir Araya Geliyor
Mobil Kütüphane Yaz Tatilinde de...
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi
Başkan Toptaş, YKS’ye girecek öğrencilere...
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi
Kahramanmaraş’ta Minik İtfaiyeciler Üniformalarını Giydi

Ağustos Fuarı’nda Dulkadiroğlu Standına Yoğun İlgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından KAFUM Fuar Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı etkinliklerinde Dulkadiroğlu Belediyesi de yer aldı. Açılışın ardından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Dulkadiroğlu Belediyesi standında çeşitli ikramlar yapıldı.

Ağustos Fuarı’nda Dulkadiroğlu Standına Yoğun İlgi

Ağustos Fuarı’nda Dulkadiroğlu Standına Yoğun İlgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından KAFUM Fuar Merkezi'nde düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı etkinliklerinde Dulkadiroğlu Belediyesi de yer aldı. Açılışın ardından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Dulkadiroğlu Belediyesi standında çeşitli ikramlar yapıldı.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 15:02

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, etkinlik alanında vatandaşlara ikramda bulunarak ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yıldız, vatandaşlara çorba ikram ederken onlarla sohbet ederek Dulkadiroğlu İşletme Kooperatifi hakkında bilgi verdi.

Kooperatifin kısa bir süre sonra faaliyete geçeceğini belirten Başkan Yıldız, şu bilgileri aktardı: "Dulkadiroğlu Belediyesi olarak Geleneksel Ağustos Fuarı'nda yerimizi aldık. Arkadaşlarımız, bu alanda ilçemizin sosyal ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler verecek. Buraya gelen vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Ayrıca seçim vaatlerimiz arasında yer alan İşletme Kooperatifi ile ilgili ürün tanıtımını da yapıyoruz. Kooperatifimiz kısa bir süre sonra tam anlamıyla faaliyete geçmiş olacak. Hem ürün alımı hem de satışı yapacağımız bir alan oluşturuyoruz. Dulkadiroğlu’nda yaşayan çiftçilerimize değer katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ağustos Fuarı’na gösterilen ilgiden duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. Deprem sürecinde hem maddi hem de manevi olarak yıpranan esnafımıza ve vatandaşlarımıza bu etkinlik moral oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Açılışta hazır bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Resul Arslanhan da vatandaşlarla sohbet ederek düşüncelerini paylaştı. Başkan Arslanhan, "Kahramanmaraş’ımız için güzel bir etkinlik oldu. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak burada bulunmaktan ve vatandaşlarımızla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim," dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Ağustos Fuarı’nda Dulkadiroğlu Standına Yoğun İlgi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Kıraç rüzgârı esti
Kahramanmaraş’ta Kıraç rüzgârı esti
Kahramanmaraş’ın geleneksel fuarı büyük bir coşkuyla açıldı
Kahramanmaraş’ın geleneksel fuarı büyük bir coşkuyla açıldı
Başkan Akpınar Ankara'da Temaslarda Bulundu
Başkan Akpınar Ankara'da Temaslarda Bulundu
Başkan Görgel: “Yeni hastanemiz Afşin’e hayırlı olsun”
Başkan Görgel: “Yeni hastanemiz Afşin’e hayırlı olsun”
Kazım Karabekir Mahallesi’nin Ana Caddesi 8 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi
Kazım Karabekir Mahallesi’nin Ana Caddesi 8 Milyon TL’lik Yatırımla Yenilendi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber