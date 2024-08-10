Ağustos Fuarı’nda Dulkadiroğlu Standına Yoğun İlgi

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, etkinlik alanında vatandaşlara ikramda bulunarak ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Yıldız, vatandaşlara çorba ikram ederken onlarla sohbet ederek Dulkadiroğlu İşletme Kooperatifi hakkında bilgi verdi.

Kooperatifin kısa bir süre sonra faaliyete geçeceğini belirten Başkan Yıldız, şu bilgileri aktardı: "Dulkadiroğlu Belediyesi olarak Geleneksel Ağustos Fuarı'nda yerimizi aldık. Arkadaşlarımız, bu alanda ilçemizin sosyal ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgiler verecek. Buraya gelen vatandaşlarımıza ikramlarda bulunduk. Ayrıca seçim vaatlerimiz arasında yer alan İşletme Kooperatifi ile ilgili ürün tanıtımını da yapıyoruz. Kooperatifimiz kısa bir süre sonra tam anlamıyla faaliyete geçmiş olacak. Hem ürün alımı hem de satışı yapacağımız bir alan oluşturuyoruz. Dulkadiroğlu’nda yaşayan çiftçilerimize değer katmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ağustos Fuarı’na gösterilen ilgiden duyduğum memnuniyeti özellikle belirtmek istiyorum. Deprem sürecinde hem maddi hem de manevi olarak yıpranan esnafımıza ve vatandaşlarımıza bu etkinlik moral oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Açılışta hazır bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Resul Arslanhan da vatandaşlarla sohbet ederek düşüncelerini paylaştı. Başkan Arslanhan, "Kahramanmaraş’ımız için güzel bir etkinlik oldu. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak burada bulunmaktan ve vatandaşlarımızla bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim," dedi.

