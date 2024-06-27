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Ahilik hareketi derneği okul kütüphanesi kuracak!

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği arasında, Elmalar Şehit Cihan Karabörk İlkokulu ve Ortaokuluna Ahi Evran Kütüphanesi kurulması hususunda protokol imzalandı.

Ahilik hareketi derneği okul kütüphanesi kuracak!

Ahilik hareketi derneği okul kütüphanesi kuracak!

Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği arasında, Elmalar Şehit Cihan Karabörk İlkokulu ve Ortaokuluna Ahi Evran Kütüphanesi kurulması hususunda protokol imzalandı.

27 Haziran 2024 Perşembe 11:08

Protokolü Dulkadiroğlu Milli Eğitim müdürlüğü adına Milli Eğitim müdürü Hüseyin MART Kahramanmaraş Ahilik Hareketi Derneği adına Dernek Başkanı Kadir Can ŞENTÜRK imzaladı.

Dernek adına söz alan başkan Şentürk “Ahilik ilke ve sıfatlarını evvela yaşamak daha sonrada bu kültürü yaşatmak adına çıktığımız yolda, 12. Yüzyılda 32. Farklı sanat ve zanaat dalını örgütleyen ve çağının çok üstünde işlere imza atan Ahi Evran hazretlerinin ismini kuracağımız kütüphaneler verecek ve evlatlarımızın buradaki kitaplardan beslenmesine vesile olacağız. Birlikte rahmet ayrılıkta azap vardır.” Dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ahilik Hareketi Derneği Okul Kütüphanesi Kuracak!
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