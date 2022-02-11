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Ahmet Çabukel’den 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av.Ahmet Çabukel 12 Şubat Kurtuluş Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Ahmet Çabukel’den 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Ahmet Çabukel’den 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av.Ahmet Çabukel 12 Şubat Kurtuluş Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

11 Şubat 2022 Cuma 17:49
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İyi Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Ahmet Çabukel Kurtuluş Bayramı mesajında Ecdadın kahramanlık destanı yazdığını belirtti.

Çabukel mesajında ifadeleri kullandı;

“Kahramanmaraş’ımız Cumhuriyetimizin zafer meşalesini kalbi ile canı ile ilk kıvılcımı ateşleyen kadim bir şehirdir. Sütçü İmam ve Bayrak Olayı ile Ermeni işbirlikçilerin mezalimleri gibi hadiseler de aziz ecdadımızın birlik ve beraberlik duygularını perçinlemiştir.

İşte böylesi bir atmosferde silaha sarılan Maraşlılar, 21 Ocak 1920’de başlayan çarpışmaları, 11 Şubat 1920’de zaferle sonuçlandırmışlardır. Bir şehir halkının her türlü yokluğa, fevkalade zorluklara ve kendisinden kat be kat üstün olan düşmana karşı elde ettiği bu zafer, tarihte eşine az rastlanan bir başarıdır.

İşte bu yüzdendir ki, Maraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu, Türk İstiklal Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olmuştur.

Maraşlının bu kahramanca mücadelesi, tüm Anadolu için eşsiz bir örnek oluştururken, vatanın bağımsızlığa kavuşacağına olan inancı artırmıştır.

Dünde bugünde yarında Kahramanmaraş’ın kahraman insanları istiklali ve istikbalini korumaya hazırdır.

Bu vesileyle İYİ Parti olarak tüm Kahraman hemşerilerimin 12 Şubat Kurtuluş bayramını kutluyorum.”
 

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Ahmet Çabukel’den 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
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