Ahmet Kuybu’dan bayram mesajı

Ahmet Kuybu, Kurban Bayramı’nın önemine değindi.

Kurban Bayramı’nın paylaşmayı, kardeşliği ve karşılıklı saygıyı şart koştuğunu hatırlatan Kuybu, mesajını şu şekilde sürdürdü:

“Bayramlar birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren en önemli manevi değerlerimizdir. Özellikle Kurban Bayramı, paylaşmayı, kardeşliği, birlik ve beraberliği teşvik etmektedir. Kurban Bayramı fedakarlığın simgesidir. Bu güzel ibadet insanları birbirine yaklaştırır, komşuluk ve akrabalık bağlarını güçlendirir.

Kurban Bayramı ihtiyaç sahiplerine sevgimizi taşımanın en güzel yoludur. Bu duygu ve düşünceyi gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmamız gerekmektedir. Bu nedenle genç nesillere bayramların önemini doğru ve güzel bir şekilde aşılamalıyız.

Milyonlarca Müslümanın ellerini semaya kaldıracağı bu günlerin ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve ülkemizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum.”