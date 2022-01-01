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Ahmet Kuybu’dan yeni yıl mesajı

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Ahmet Kuybu’dan yeni yıl mesajı

Ahmet Kuybu’dan yeni yıl mesajı

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği (KMESOB) Başkanı Ahmet Kuybu, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 12:41
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Kuybu, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"En büyük değerimiz olan Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin 2022 yılında daha da güçlenerek devam edeceğine, milletimizin daha mutlu, daha huzurlu ve güvenli günler yaşayacağına olan inancımız tamdır. Toplumsal sağduyunun, hoşgörünün, kardeşliğin, sevgi ve saygının yeni yılda da hakim olması en büyük dileğimdir.

2022 yılının en iyi şekilde geçmesi için hangi adımların atılması gerektiğini düşünmek, zamanımızı, enerjimizi ve potansiyelimizi en verimli şekilde değerlendirmek durumundayız. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bütün güzelliklerine ve imkânlarına sahip olan ülkemizi layık olduğu seviyeye taşımak için her türlü fedakârlığı göstererek çok çalışmak en önemli görevimiz ve en büyük hedefimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın ülkemize, milletimize, tüm insanlığa, huzur, sağlık, mutluluk ve hayırlar getirmesini temenni eder, bu vesile ile bütün hemşerilerimin, yeni yılını en içten duygularımla kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım"

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Ahmet Kuybu’dan Yeni Yıl Mesajı
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