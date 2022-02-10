Ahmet Özkömeç’ten 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Özkömeç, Kahraman bir milletin torunları olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Özgürlük mücadelesi ve arkasından gelen zaferin önemine işaret eden Özkömeç; “Kıymetli edeler biz bayrağı eliyle taşıyan değil, yüreği ile taşıyan kahraman bir milletin torunları olmaktan onur duyuyoruz.

Bu vesile ile şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Allah bir daha bu vatanı düşman birliklerinin çizmelerine çiğnetmesin.

“Şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.” diye konuştu.