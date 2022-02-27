Ahmet Özkömeç’ten Kahramanmaraş’ta Hair Fast etkinliği

Türkiye genelinden katılımla Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Hair Fast ile geniş kapsamlı yarışma düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Özkömeç; “27 Mart Pazar günü Kahramanmaraş’ta Türkiye geneli profesyonel erkek kesim yarışması yapacağız. Kahramanmaraş Hair Fest yarışmasında 81 ilimizden katılımcı bekliyoruz. Yaklaşık 150-200 bin₺ tutarında ödüller verilecek. Bu da bizim vaatlerimiz arasındaydı. Hepsini sırayla gerçekleştireceğiz. Yarışmaya yoğun bir katılım bekliyoruz ve en az 50 yarışmacıyı hedefliyoruz.” Dedi.