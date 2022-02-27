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Ahmet Özkömeç’ten Kahramanmaraş’ta Hair Fast etkinliği

Gerçekleştirilen oda seçimi ile kısa bir süre önce göreve gelen Kahramanmaraş Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç, kent genelindeki çalışmalarına hızlı bir şekilde start verdi.

Ahmet Özkömeç’ten Kahramanmaraş’ta Hair Fast etkinliği

Ahmet Özkömeç’ten Kahramanmaraş’ta Hair Fast etkinliği

Gerçekleştirilen oda seçimi ile kısa bir süre önce göreve gelen Kahramanmaraş Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç, kent genelindeki çalışmalarına hızlı bir şekilde start verdi.

27 Şubat 2022 Pazar 10:56
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Türkiye genelinden katılımla Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan Hair Fast ile geniş kapsamlı yarışma düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Özkömeç; “27 Mart Pazar günü Kahramanmaraş’ta Türkiye geneli profesyonel erkek kesim yarışması yapacağız. Kahramanmaraş Hair Fest yarışmasında 81 ilimizden katılımcı bekliyoruz. Yaklaşık 150-200 bin₺ tutarında ödüller verilecek. Bu da bizim vaatlerimiz arasındaydı. Hepsini sırayla gerçekleştireceğiz. Yarışmaya yoğun bir katılım bekliyoruz ve en az 50 yarışmacıyı hedefliyoruz.” Dedi.

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Ahmet Özkömeç’ten Kahramanmaraş’ta Hair Fast Etkinliği
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