Ahmet Zor’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Başkan Zor yaptığı açıklamada;

"Öncelikle her ferdi ile Kahramanlık sıfatını sonuna kadar hak etmiş bir şehrin evladı olarak gurur duyduğumu söylemek istiyorum.

Tarihimizin ne kadar şan ve şerefle dolu olduğunu söylememize gerek yok. Kahramanmaraş'ımız kurtuluş savaşında verdiği üstün mücadele ile tarihe bir destan yazmıştır. Dünyanın süper güçleri arasında bulunan Fransızlara karşı bir cuma namazı öncesi kalede asılı bayrağı indirerek, hamamdan çıkan kadınlarımıza uzanan Ermeni elini kırarak, yokluk içinde, tabiri caizse tanka topa karşı kazma kürekle bir mücadele vermiştir. İşte biz buna Milli Görüş ruhu diyoruz. Yapılan bu fedakarlıklar sonucu şehrimiz bağımsızlık mücadelesini kazanarak milletin namusunu ve şerefini çiğnetmemiş ve çiğnetmeyeceğini de tüm dünyaya haykırmıştır. Verilen bu mücadele Kurtuluş Savaşına bir moral ve motivasyon katmış, yani Malazgirtin, Niğbolunun, Mohaçın, İstanbul Fethinin, Çanakkalenin ruhunu yeniden kazandırmıştır.

Biz tarih boyunca hiçbir zulme boyun eğmemiş bir milletin evlatlarıyız. Biz her zaman zayıf ve güçsüzün yanında olduk, biz hep mazlumun yanında olduk, biz her zaman haktan yana olduk. Biz güçlüden yana olup asla zulme rıza göstermedik.

Sözlerimizi Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN hocamızın bir sözü ile bitirmek istiyorum. Bir milletin asıl gücü; topu, tüfeği yahut tankı değil imanlı ve inançlı gençliğidir"

Bu vesile ile Kahramanmaraşımızın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlar, kıymetli Hemşehrilerimize de saygılar sunarım."