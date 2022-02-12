Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir şehri almanın mümkün olmayacağını dünyaya gösterdi’
Celalettin Güvenç, ‘Maraşlı, inanmış bir...
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş Günü mesajı
Başkan Okay’dan 12 Şubat Kurtuluş...
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin teminatıdır
12 Şubat birliğimizin ve beraberliğimizin...
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Çocuklardan Tiyatroya Yoğun İlgi
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham Olmuştur’
Hayrettin Güngör, ‘Kahramanmaraş Anadolu’ya İlham...

Ahmet Zor’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Saadet Partisi İl Başkanı Av. Ahmet Zor 12 Şubat Kurtuluş Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.

Ahmet Zor’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Ahmet Zor’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

Saadet Partisi İl Başkanı Av. Ahmet Zor 12 Şubat Kurtuluş Bayramı ile ilgili mesaj yayımladı.

12 Şubat 2022 Cumartesi 10:55
banner459

Başkan Zor yaptığı açıklamada;

"Öncelikle her ferdi ile Kahramanlık sıfatını sonuna kadar hak etmiş bir şehrin evladı olarak gurur duyduğumu söylemek istiyorum.

Tarihimizin ne kadar şan ve şerefle dolu olduğunu söylememize gerek yok. Kahramanmaraş'ımız kurtuluş savaşında verdiği üstün mücadele ile tarihe bir destan yazmıştır. Dünyanın süper güçleri arasında bulunan Fransızlara karşı bir cuma namazı öncesi kalede asılı bayrağı indirerek, hamamdan çıkan kadınlarımıza uzanan Ermeni elini kırarak, yokluk içinde, tabiri caizse tanka topa karşı kazma kürekle bir mücadele vermiştir. İşte biz buna Milli Görüş ruhu diyoruz. Yapılan bu fedakarlıklar sonucu şehrimiz bağımsızlık mücadelesini kazanarak milletin namusunu ve şerefini çiğnetmemiş ve çiğnetmeyeceğini de tüm dünyaya haykırmıştır. Verilen bu mücadele Kurtuluş Savaşına bir moral ve motivasyon katmış, yani Malazgirtin, Niğbolunun, Mohaçın, İstanbul Fethinin, Çanakkalenin ruhunu yeniden kazandırmıştır.

Biz tarih boyunca hiçbir zulme boyun eğmemiş bir milletin evlatlarıyız. Biz her zaman zayıf ve güçsüzün yanında olduk, biz hep mazlumun yanında olduk, biz her zaman haktan yana olduk. Biz güçlüden yana olup asla zulme rıza göstermedik.

Sözlerimizi Prof.Dr.Necmettin ERBAKAN hocamızın bir sözü ile bitirmek istiyorum. Bir milletin asıl gücü; topu, tüfeği yahut tankı değil imanlı ve inançlı gençliğidir"

Bu vesile ile Kahramanmaraşımızın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlar, kıymetli Hemşehrilerimize de saygılar sunarım."

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Zor’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Güngör Oyuncu Tamer Karadağlı’yı Ağırladı
Başkan Güngör Oyuncu Tamer Karadağlı’yı Ağırladı
Kahramanmaraş'ta Yaşlı Kadın Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu
Kahramanmaraş'ta Yaşlı Kadın Dolandırılmaktan Son Anda Kurtuldu
Murat Arifoğlu’ndan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı
Murat Arifoğlu’ndan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı
Selahattin Orçan’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı
Selahattin Orçan’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı
Dursun Nar’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı
Dursun Nar’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber