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Ahmet Zor’dan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Ahmet Zor, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ahmet Zor’dan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Ahmet Zor’dan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Saadet Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Avukat Ahmet Zor, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle bir mesaj yayınladı.

12 Şubat 2021 Cuma 14:28
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Başkan Zor mesajında şunları söyledi;

“12 Şubat Kahramanmaraş’a bir sevinci, mutluğu, özgürlüğü hissettirir. Çete’nin anlamı 12 Şubatla ortaya çıktı ve atalarımızın giydiği kıyafetlere büyük bir özen gösterip o elbiseyle sokağa çıkmaya, o anı yaşamaya gayret ettik. 12 Şubat bizim bayram günümüzdür. Bir avuç kalbi iman dolu insanın ortaya koyduğu yürek orduları dize getirmiştir. Kahramanmaraş, direnişin adı ve özgürlük mücadelesinin sembolüdür.

Çete olmak, namahremin hanımlarımıza, vatanımıza, toprağımıza dokunamayacağını, tek nefer kalıncaya kadar düşmana karşı duracağımızı sembol etmiştir.

Bu anlamlı günü toplumsal bilinç oluşturarak tabana yaymalıyız. Kahramanmaraş’ın evlatları bu kutlu günü hep birlikte büyük bir sevinçle kutlayalım.

Bu duygularla Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurlerimizi tuluşu’nun 101. Yıl dönümünde tüm şehitrahmetle yad ediyorum. Atalarımızdaki mücadele ruhunun tüm hemşerilerimde olacağını, namahrem elinin memleketimize ulaşamayacağını inanıyorum.”

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