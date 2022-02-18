‘Ahududu’ Sanatseverlerle Buluşacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, 18 Şubat Cuma günü (yarın) usta oyuncuların rol aldığı ‘Ahududu’ isimli yetişkin tiyatrosu sahnelenecek. Saat 20.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenecek oyuna 13 yaş ve üzeri izleyiciler katılabilecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada oyunun ücretsiz sahneleneceği belirtildi.

Gösterim Ücretsiz

Yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Program kapsamında panel, söyleşi ve konferansların yanı sıra tiyatro gösterimleri de Kahramanmaraşlılarla buluşuyor. Etkinlik takvimi kapsamında 18 Şubat Cuma günü Ahududu tiyatro oyunu gösterimde olacak. Saat 20.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek ücretsiz gösterime tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadeleri kullanıldı.