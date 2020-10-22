Ak Parti, Cumhur ittifakına olan ahde fevasını Çağlayancerit’le göstermeli

Kahramanmaraş ve ilçelerde, Nurhak hariç tüm belediyeler Ak Parti’nin oldu. Çağlayancerit’te ittifak ortağı MHP’ye kaldı.

Ankara’da uzun yıllar görev yapan ve şehirciliği çok iyi bilen milliyetçi yapısıyla da her daim adından söz ettiren Hanifi Sarıaltun, şimdi ilçesine ahde vefasını ödüyor. Bunu yaparken ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin desteğini arkasına alarak ilçenin yıldızını parlatıyor.

İlçenin coğrafi yapısı nedeniyle ulaşım zor olsa da, zoru başaran başkan, Türkiye’de tarımsal ürünlerine coğrafi işaret alan ender ilçelerinden oldu.

Doğal güzelliğiyle turizm açısından cazibe merkezi potansiyeli bulunan ilçede en önemli sorunların başında yol ve alt yapı problemleri geliyor. Ancak göreve geldikten sonra kolları sıvayan başkan Sarıaltun ve ekibi bu sorunların üstesinden gelmiş durumda.

Yapılan bu hizmetler 1-2 yıl sonra meyvelerini verecek. Ciddi bir turizm atağı yapacak.

Başkan Sarıaltun, yıllardır Ak Parti yönetiminde dahi yapılmayan hizmetleri yapıyor. İlçesini kalkındırmak adına gece gündüz demeden Ankara ile ve Büyükşehir Belediyesi ile koordineli şekilde çalışıyor.

Basından takip ettiğimiz kadarıyla neredeyse uyumuyor diyebileceğimiz başkan, her gün bir makamda ilçesi için harıl harıl çalışıyor.

Ancak ilçede en büyük endişe, kış aylarıyla birlikte kar yağışı ve buna bağlı olarak yatırımların 1-2 ay içerisinde tamamen yollar yapılmazsa duracağı yönünde. Bu nedenle Sarıaltun gecesini gündüzüne katıyor, ekipler gece gündüz demeden çalışıyor.

Büyükşehir, büyük destek veriyor. Karayolları ise Sarıaltun’un samimi tutumu ve mücadelesini karşılıksız bırakmıyor.

Çağlayancerit’in, cumhur ittifakı çatısında MHP’ye verilen tek ilçe olması hasebiyle bu yatırımların daha da şahlanarak ittifakın ilçede varlığını göstermesi gerekiyor.

ne kadar başkan Sarıaltun dillendirmese de biz biliyoruz ki yıllardır ihmal edilen Çağlayancerit’e bu yapılan hizmetler yetersiz.

İlçenin daha çok yatırıma ihtiyacı var. Çünkü içenin tarımsal ve hayvancılık faaliyetleriyle ilimizin bacasız sanayi olma yönünde imkan sunuyor.

İlçe, peyniri, coğrafi işaretli ceviziyle ciddi bir tarımsal ekonomiye sahip.

Sözün özü bölgede yatırımların biran önce tamamlanarak ilçe halkının özlemini çektiği refaha kavuşması sağlanmalıdır. Ak parti’de Kahramanmaraş’ta Cumhur ittifakına olan ahde fevasını Çağlayancerit’le göstermelidir.