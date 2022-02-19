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Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Kahramanmaraş'ta esnafla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Bizim için aslında 2023 dediğimiz şey, Türkiye ile alakalı bir bir sınırı geçmeye ve üç boyutlu resme bakarak bir sınırı geçmeye dair bir ideal. Bizim açımızdan baktığınızda Türkiye'nin gerçekten müstakil bir ülke olmasıyla alakalı bir şey olarak görüyoruz. Önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz." dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Kahramanmaraş'ta esnafla buluştu

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Kahramanmaraş'ta esnafla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Bizim için aslında 2023 dediğimiz şey, Türkiye ile alakalı bir bir sınırı geçmeye ve üç boyutlu resme bakarak bir sınırı geçmeye dair bir ideal. Bizim açımızdan baktığınızda Türkiye'nin gerçekten müstakil bir ülke olmasıyla alakalı bir şey olarak görüyoruz. Önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz." dedi.

19 Şubat 2022 Cumartesi 10:51
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Zengin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 20 ilden gelen halk otobüsçüleri ve Kahramanmaraş'taki esnaf odaları temsilcileri ile kentteki özel bir restoranda bir araya geldi.

Zengin, burada yaptığı konuşmada, dünyanın zor bir süreçten geçtiğini ve son 15 yıldır birçok krizin birbirini takip ettiğine dikkati çekerek, yaşanan krizlerle bazı alışkanlıkların değiştiğini ifade etti.

Zengin, Afganistan, Irak ve Suriye'de yıllardır savaşın devam etmesinin yanı sıra Ukrayna ve Rusya'ya arasındaki gerilimin dünya gündeminde yer aldığına işaret ederek, yaşanan süreçlerin ekonomiyi olumsuz etkilediğini, enerji ve petrol fiyatlarını yukarıya çektiğini hatırlattı.

Bu olumsuzlukların Türkiye'yi ve esnafı etkilediğini anlatan Zengin, "AK Parti, hayatını kendi emeğiyle kazanan insanların partisi. Gün ve gün gerek cebindeki paradan hayatından, zamanından fedakarlık ederek sizler gibi kardeşlerimin çalışmalarıyla gayretleriyle AK Parti bugüne geldi. Bundan sonra da böyle olacak. Bu manada tabii sadece mesleki yaşanan sorunlar değil. Ben biliyorum ki siz esnaf kardeşlerim her gün binlerce insana temas ediyorsunuz." dedi.

Zengin, 2023 yılının önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben o kadar 20 yıla yakın partinize çalışıyorum. Hiç önemli olmayan seçim hatırlamıyorum. Her seçim için ‘Bu en zor seçimimiz, en önemli seçimimiz.' demişizdir. Ama 2023’ün çok simgesel bir anlamı var. Türkiye için. Biz inanıyoruz ki 2023 ile beraber Türkiye bilirsiniz. Hani üç boyutlu resimler vardır eminim bakmışsınızdır üç boyutlu resimlere baktığınızda önce göremezsiniz sonra yoğun baktığınızda içinde farklı bir resim olduğunu görürsünüz. Bizim için aslında 2023 dediğimiz şey, Türkiye ile alakalı bir bir sınırı geçmeye ve üç boyutlu resme bakarak bir sınırı geçmeye dair bir ideal. Bizim açımızdan baktığınızda Türkiye'nin gerçekten müstakil bir ülke olmasıyla alakalı bir şey olarak görüyoruz. Önemli bir dönüm noktası olarak görüyoruz."

Zengin, bir süre önce hayatını kaybeden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç'ın vefat haberiyle Mecliste üzüntü yaşandığının ifade ederek, şöyle devam etti:

"Kavga eden o siyasi partilerden her biri, grup başkanvekilleri o kadar güzel konuşmalar yaptılar ki kendisiyle ilgili olarak ne kadar görevine düşkün olduğunu ne kadar güzel olduğunu, güzel işler yaptığıyla ilgili. Ben o gece öğrendim. Ankara'da kendisinin bir arabası yokmuş. Minibüslerle, otobüslerle meclise gelip giden AK Parti’nin bir milletvekili var. Ve biz bunu onun vefat ettiği gece öğrendik. Şu anda bile gözlerim doluyor. Meclis artık otobüslerin çalışmadığı saatte biterse ya Abdullah Güler yada Oğuzhan Kaya arkadaşımız onu kaldığı yere bırakırmış." diye konuştu.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

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