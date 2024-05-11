Ak Parti Kadın Kolları Teşkilatı Gazze'deki Anneler İçin Toplandı

Anneler Günü'nü kutlayamayan Gazze'deki annelere destek olmak amacıyla bir araya gelen AK Partili kadınlar, duyarlı bir duruş sergileyerek seslerini duyurmayı hedeflediler.

Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda toplanan AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Siyonist İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve katliamlara karşı tepkilerini dile getirdiler.

Yaklaşık 7 aydır devam eden acımasız saldırıları kınayan kadınlar, Gazze'deki durumun bir an önce son bulmasını ve kalıcı bir barışın tesis edilmesini talep ettiler.

Etkinlikte, Gazze'deki kadınlar için anne olmanın önemine vurgu yapılırken, insan haklarına saygı ve adaletin önemine de dikkat çekildi.

AK Parti Kadın Kolları üyeleri, duyarlılıklarıyla Gazze'deki annelere destek mesajı gönderirken, uluslararası toplumu da bu acımasız saldırılara karşı ses çıkarmaya çağırdılar.

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı'nın bu anlamlı etkinliği, Gazze'deki insan hakları ihlallerine karşı duyarlılığın ve dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.