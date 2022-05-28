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Ak parti Kahramanmaraş eski milletvekili vefat etti!

Kahramanmaraşlı eski Milletvekili hayatını kaybetti.

Ak parti Kahramanmaraş eski milletvekili vefat etti!

Ak parti Kahramanmaraş eski milletvekili vefat etti!

Kahramanmaraşlı eski Milletvekili hayatını kaybetti.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 08:57
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23. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Uzman Doktor Cafer Tatlıbal hayatını kaybetti.
Tatlıbal'ın cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

Cafer Tatlıbal Kimdir ?

7 Mayıs 1945'te Kahramanmaraş'ta doğdu.

Babasının adı Ali, annesinin adı Nevruz'dur. Tıp Doktoru; İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

İhtisasını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Anabilim Dalı'nda tamamladı. Van Devlet Hastanesi'nde uzman hekim olarak çalıştı. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Klinik Şefi, Kemali Beyazıt Fizik Tedavi Hastanesi Başhekimi, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü,

SHÇEK Genel Müdür Vekili olarak görev yaptı. MTTB 54. Dönem Genel İdare Kurulu Üyeliği, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyeliği, Türkiye Olimpiyat Komitesi Yönetim Kurulu Üyeliği gibi sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı.

Tatlıbal, evli ve 4 çocuk babasıdır.

22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde AK Parti' den Kahramanmaraş milletvekili seçilmiştir.

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Ak Parti Kahramanmaraş Eski Milletvekili Vefat Etti!
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