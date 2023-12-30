Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesi’nden Yılbaşında beslenme önerileri
SANKO Üniversitesi’nden Yılbaşında beslenme önerileri
AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi
AKUT Gönüllülerine Yangına Müdahale Eğitimi
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma Sergi Yoğun İlgi Görüyor
SANKO Sanat Galerisi’nde Açılan Karma...
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik Kursu!
Dulkadiroğlu Gençlik Merkezinden Kadınlara Girişimcilik...
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı
SANKO Okullarından Yüzme Başarısı

Ak Parti Kahramanmaraş heyetinden yaralı askere ziyaret!

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde yaralanan ve tedavisi yapılarak taburcu edilen P. Söz. Er Faruk Gürbak’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ak Parti Kahramanmaraş heyetinden yaralı askere ziyaret!

Ak Parti Kahramanmaraş heyetinden yaralı askere ziyaret!

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde yaralanan ve tedavisi yapılarak taburcu edilen P. Söz. Er Faruk Gürbak’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

30 Aralık 2023 Cumartesi 13:01

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Irak’ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde yaralanan ve tedavisi yapılarak taburcu edilen Piyade Sözleşmeli Er Faruk Gürbak’ı hanesinde ziyaret etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette heyet, Gürbak ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Faruk Gürbak kardeşimizi Sayın Bakanımız, Milletvekilimiz ve İl Başkanımızla hanesinde ziyaret ederek sağlık durumuna ilişkin bilgiler aldık, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim tüm yaralı kahramanlarımıza şifa versin inşallah. Bu vesileyle bu mukaddes topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olanlara da sağlıklı ömürler niyaz ediyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Kahramanmaraş Heyetinden Yaralı Askere Ziyaret!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta mevlevî gösterisi!
Kahramanmaraş’ta mevlevî gösterisi!
KMTSO Başkanı Buluntu’dan Yeni Yıl Mesajı!
KMTSO Başkanı Buluntu’dan Yeni Yıl Mesajı!
Filistin’i anlatan tiyatro Kahramanmaraş’ta sahnelenecek!
Filistin’i anlatan tiyatro Kahramanmaraş’ta sahnelenecek!
İl Başkanı Çevik, ‘Kahramanmaraş'ın Temel İhtiyaçları Dahi Karşılanamıyor’
İl Başkanı Çevik, ‘Kahramanmaraş'ın Temel İhtiyaçları Dahi Karşılanamıyor’
Kahramanmaraş şehir merkezi yeni konut ve iş yerleriyle eski canlılığına kavuşacak
Kahramanmaraş şehir merkezi yeni konut ve iş yerleriyle eski canlılığına kavuşacak

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber