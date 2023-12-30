Ak Parti Kahramanmaraş heyetinden yaralı askere ziyaret!

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Irak’ın kuzeyindeki Pençe - Kilit Harekâtı bölgesinde yaralanan ve tedavisi yapılarak taburcu edilen Piyade Sözleşmeli Er Faruk Gürbak’ı hanesinde ziyaret etti. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette heyet, Gürbak ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Geçtiğimiz günlerde Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Faruk Gürbak kardeşimizi Sayın Bakanımız, Milletvekilimiz ve İl Başkanımızla hanesinde ziyaret ederek sağlık durumuna ilişkin bilgiler aldık, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim tüm yaralı kahramanlarımıza şifa versin inşallah. Bu vesileyle bu mukaddes topraklar için canını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, ahirete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olanlara da sağlıklı ömürler niyaz ediyoruz” dedi.